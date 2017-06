Thee Oh Sees, le foto del concerto a Milano del 7 giugno 2017

I The Oh Sees ieri sera hanno fatto tappa al Circolo Magnolia di Milano. Il tour della band californiana, partito il 29 aprile da Norman in Oklahoma, proseguirà questa sera al Beaches Brew Festival dell’Hana-Bi a Ravenna. I concerti del gruppo termineranno a settembre. Di seguito, le foto del concerto del 7 giugno 2017.

Nel 2016 i Thee Oh Sees hanno pubblicato ben due album: “A Weird Exits” (primo album del gruppo in cui il frontman John Dwyer è stato accompagnato dai nuovi batteristi Ryan Moutinho e Dan Ricon e dal bassista Tim Hellman) e “An Odd Entrances“.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

