Thegiornalisti, le foto del concerto a Gallipoli (LE) del 18 agosto 2017

Solo cinque date tra agosto e settembre, dopo la doppia anteprima di Ferrara e Collegno del mese di luglio, per la band romana, che torna ad esibirsi dopo il tour nei club dello scorso autunno e le tappe nei palasport di Milano e Roma. Lanciati dal clamoroso successo del disco “Completamente Sold-Out”, il frontman del gruppo Tommaso Paradiso è stato protagonista di tre delle maggiori hit dell’estate 2017: oltre a “Riccione”, inedito pubblicato dai Thegiornalisti nel mese di giugno, il cantante ha collaborato nella stesura del pezzo “L’Esercito Dei Selfie” (Lorenzo Fragola, Arisa e il duo Takagi e Ketra) e ha partecipato come ospite a “Pamplona”, singolo del rapper Fabri Fibra. Tommaso Paradiso è uno degli autori più gettonati degli ultimi anni, avendo collaborato negli ultimi mesi anche con i singoli del ritorno di Giusy Ferreri e Nina Zilli.

I Thegiornalisti si sono esibiti venerdì 18 agosto 2017 all’interno di Postepay Sound , la rassegna che si sta tenendo in questi giorni al Parco Gondar di Gallipoli (LE). Di seguito le foto del concerto.

