Thegiornalisti, le foto del concerto a Roma del 9 maggio 2017

I Thegiornalisti torneranno in tour la prossima estate per una nuova serie di concerti chiamata “ Completamente Senza Estate “, nella quale spiccano le date di Ferrara (6 luglio), Collegno (12 luglio) e Treviso ad Home Festival (2 settembre).

Il concerto al Palalottomatica ha visto tra gli ospiti Calcutta, qui in veste di DJ Set, Elisa, Luca Carboni e Fabri Fibra. Con il rapper originario di Senigallia i Thegiornalisti hanno collaborato nella canzone “Pamplona”, estratta dal suo ultimo album “Fenomeno” uscito lo scorso aprile: pubblicato come singolo lo scorso 5 maggio, e accompagnato da un video promozionale, il brano è candidato ad essere una delle hit della prossima estate.

Il combo romano ottiene un sorprendente tutto esaurito nella tappa capitolina, a conferma del successo trasversale ottenuto grazie ad un disco solido, il quarto della loro carriera, che è stato promosso dalle emittenti radiofoniche nazionali. E fu proprio una delle più ascoltate d’Italia, Radio Deejay, a proporre il loro brano “Fine dell’estate” in rotazione, con il risultato che la fama della band è cresciuta in maniera esponenziale nell’arco di pochi mesi.

