Tini, le foto del concerto a Milano del 28 marzo 2017

Martina “Tini” Stoessel, il volto di “Violetta”, ha tenuto il 28 marzo 2017 la prima delle sue due date in Italia: ecco le foto del concerto al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Il “Got Me Started Tour” proseguirà poi giovedì 30 marzo, al Palalottomatica di Roma. La tournée è la prima per la cantante dopo il film “Tini – La nuova vita di Violetta”, uscito nelle sale lo scorso maggio; oltre al nostro Pasese, il tour farà tappa anche in Germania, Svizzera e Austria.

La cantante argentina durante i concerti esegue sia brani tratti dal proprio esordio discografico, “Born to Shine”, che dalle varie colonne sonore di film e serie tv che riguardano Violetta, il suo personaggio: la sua fama è iniziata lavorando con Disney Channel, e i sei album di soundtrack ad oggi hanno venduto più di 200mila copie.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti



