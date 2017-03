Tini, le foto del concerto a Roma del 30 marzo 2017

Martina “Tini” Stoessel, il volto di “Violetta”, il 30 marzo 2017 si è esibita a Roma, al Palalottomatica: di seguito le foto del concerto. Si tratta della seconda data di Tini in Italia, che si è già esibita anche al Mediolanum Forum di Milano. Il “Got Me Started Tour” proseguirà poi facendo tappa anche in Germania, Svizzera e Austria. L’attuale tournée è la prima per la cantante dopo il film “Tini – La nuova vita di Violetta”, uscito nelle sale lo scorso maggio.

Durante gli show la cantante argentina esegue sia brani tratti dal proprio esordio discografico, “Born to Shine”, che dalle varie colonne sonore di film e serie tv che riguardano Violetta, il suo personaggio: la sua fama è arrivata ed è esplosa grazie al canale televisivo Disney Channel, e i sei album di soundtrack ad oggi hanno venduto più di 200mila copie.

Fotografie a cura di Giuseppe Maffia.

