Tiziano Ferro, le foto del concerto a Bologna del 24 giugno 2017

Ieri sera il tour di Tiziano Ferro ha fatto tappa allo stadio Dall’Ara di Bologna. Il calendario dei concerti è disponibile qui. Di seguito, le foto del concerto del 24 giugno 2017.

“Il mestiere della vita” è un disco dai suoni elettronici, asciutti, spigolosi e dalle liriche dirette. “Il tentativo di edulcorare il messaggio non ha mai funzionato per me, ma la veemenza verso quello che vivo è sempre costruttiva, fine a un momento di passaggio e di miglioramento. Queste canzoni sono catartiche, pezzi nati d’istinto, ma con un atteggiamento più divertito che in passato”. (La recensione dell’album è disponibile qui).

Fotografie a cura di Enrico Dal Boni.

