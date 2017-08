Todays Festival 2017, le foto della terza giornata con Band Of Horses

Il Todays Festival 2017 si è chiuso domenica 27 agosto con il concerto dei Band Of Horses. Di seguito le foto del concerto, assieme a quelli degli altri artisti protagonisti della giornata conclusiva.

Nati nel 2004 a Seattle, i Band Of Horses hanno pubblicato lo scorso anno “Why Are You OK” per Interscope Records; il disco, quinto capitolo discografico della loro carriera. Al Todays Festival il gruppo statunitense è stato protagonista dell’unica data italiana, inserita all’interno di un tour europeo, e ha visto il gruppo proporre una scaletta nella quale hanno trovato spazio anche brani del passato, come ad esempio gli estratti da “Cease To Begin”.

L’ultima giornata, inaugurata con un concerto pomeridiano gratuito dei Pop X presso la Piscina Sempione, ha visto tra i protagonisti Timber Timbre e The Shins, con il combo originario del New Mexico anch’esso protagonista dell’unica tappa nazionale per il 2017.

Il Todays Festival volge al termine dopo tre giorni di musica ed eventi nelle varie location del capoluogo piemontese che hanno ospitato le esibizioni in calendario: Spazio 211, Galleria D’Arte Gagliardi e Domke, ex Area Incet, Parco Peccei e Piscina Sempione. Tra gli artisti da menzionare sono stati presenti PJ Harvey, Mac Demarco, Birthh, Perfume Genius e Richard Ashcroft.

Foto di Andrea Marchetti

