Todays Festival 2017, le foto della prima giornata con PJ Harvey e Mac Demarco

Inizia con l’esibizione di PJ Harvey il Todays Festival 2017, la rassegna che occuperà diversi spazi nella città di Torino dal 25 al 27 agosto. Di seguito le foto della prima serata.

Una delle più importanti artiste britanniche degli ultimi vent’anni sbarca nel capoluogo piemontese, e più precisamente allo Spazio 211, per l’unica data italiana del suo nuovo tour mondiale iniziato lo scorso anno. Il suo ultimo lavoro “The Hope Six Demolition Project”, pur essendo stato pubblicato lo scorso anno, è stato scritto tra il 2011 e il 2014 durante i suoi viaggi in Afghanistan, Kosovo e Washington DC e registrato tra gennaio e febbraio 2015 durante un’installazione artistica che la cantante ha tenuto presso la Somerset House di Londra. Il disco è arrivato dopo il successo di “Let England Shake”, uno degli album più affermati della sua carriera.

All’esibizione di PJ Harvey si sono aggiunte, tra le tante, quelle di Birthh, Giovanni Truppi e Mac Demarco, in un cartellone che si è sviluppato nelle aree dello Spazio 211, della Galleria D’Arte Gagliardi e Domke, Parco Piccei e l’ex Area Incet.

Todays Festival 2017 proseguirà domani e domenica con le esibizioni di Richard Ashcroft, Perfume Genius, The Shins e Band Of Horses, tutti in esclusiva nazionale.

Foto a cura di Andrea Marchetti

