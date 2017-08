Todays Festival 2017, le foto della seconda giornata con Richard Ashcroft

Todays Festival terminerà domani con l’esibizione tra gli altri dei Band Of Horses in esclusiva nazionale.

La seconda giornata di Todays ha visto esibirsi tra gli altri anche i Perfume Genius , qui a Torino per la loro unica data italiana. Il monicker, dietro al quale si cela il musicista di Seattle Mike Hadreas, arriva nel nostro Paese per promuovere “No Shape”, il suo ultimo disco pubblicato dalla Matador Records.

Ashcroft torna in Italia a sette anni dal suo ultimo concerto con un nuovo disco intitolato “These People”, pubblicato dalla Cooking Vynil e che lo ha riportato sotto le luci della ribalta, tra importanti esibizioni live (tra cui esibizioni alla londinese o2 Arena) e ottimi risultati di vendita (5 mesi nella Top 200 Chart britannica). La scaletta del suo concerto, oltre a pescare materiale dalla sua ultima fatica solista, ha visto la presenza di materiale risalente al suo periodo nei Verve.

Dopo la prima serata, che ha visto tra i protagonisti PJ Harvey e Mac Demarco, la rassegna piemontese ospita come headliner l’ex leader dei Verve, band nata nella periferia di Manchester che conobbe un grande successo internazionale alla fine degli anni Novanta con brani come “Bitter Sweet Symphony” e l’album “Urban Hymns”.

