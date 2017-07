Tom Odell, le foto del concerto di Pistoia del 12 luglio 2017

Tom Odell si è esibito venerdì 14 luglio 2017 all’interno del festival Pistoia Blues. Di seguito le foto del concerto.

Torna in Italia, a pochi mesi dal concerto all’Alcatraz di Milano, uno dei fenomeni più importanti della musica britannica degli ultimi anni. Caratterizzato da una lunga gavetta professionale, il successo per Tom Odell arriva già con il debutto “Long Way Down” uscito nel 2013, capace di arrivare in cima alle classifiche di Regno Unito e Paesi Bassi grazie al successo di singoli come “Can’t Pretend” e “Hold Me”. Un artista vittima della sua timidezza scoperto da Lily Allen, la nota popstar che ricopre anche il ruolo di talent scout per la Columbia, etichetta dell’universo Sony.

Tom Odell è in tour per promuovere “Wrong Crowd”, album uscito nel 2016 e che ha ottenuto buoni risultati in tutto il mondo, pur non riuscendo a replicare gli importanti numeri dell’album di debutto. Successo che però è stato ben oltre le aspettative nel tour di promozione intrapreso tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2017, una serie di concerti nei club che per buona parte delle tappe ha ottenuto il sold out.

Il tour europeo di Tom Odell è ancora in corso d’opera e proseguirà per tutta l’estate: tra le tappe mancanti vale la pena citare i concerti allo Sziget Festival, a Locarno e al Lollapalooza Paris.

Foto a cura di Alice Lorenzini

