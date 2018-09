Tony Allen e Jeff Mills si sono esibiti sabato 22 settembre 2018 alle OGR di Torino. Le foto del concerto.

Il concerto, inserito all’interno della rassegna Africa Now, porta i due artisti a collaborare live dopo l’incisione di un EP, “Tomorrow Comes The Harvest”, pubblicato dall’etichetta Decca Records e la cui uscita è fissata per il 29 settembre prossimo.

Foto a cura di Franco Rodi

Tony Allen e Jeff Mills, le foto del concerto di Torino

Comments

comments