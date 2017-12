Tony Hadley, le foto del concerto di Bologna del 6 dicembre 2017

Tony Hadley si è esibito mercoledì 6 dicembre 2017 al Teatro Manzoni di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Dopo l’abbandono degli Spandau Ballet annunciato la scorsa estate, Tony Hadley continua ad esibirsi in veste solista in giro per il mondo. 57 anni e una delle voci più riconoscibili del pop internazionale, Hadley non ha alcuna intenzione di fermarsi professionalmente: a metà dicembre sarà infatti protagonista di un concerto natalizio alla Wembley Arena di Londra e, dal mese di febbraio 2018, intraprenderà un tour europeo che lo vedrà cantare in Scandinavia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Ungheria ed Austria in un concerto intitolato “Tonight Belongs To Us”. Nessuna notizia invece dal fronte discografico che, per la sua parte solista, presenta ad oggi come ultimo capitolo “The Christmas Album”, raccolta uscita nel 2015.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Tony Hadley, le foto del concerto di Bologna

