Tori Amos, le foto del concerto a Milano del 17 settembre 2017

Unica data italiana per Tori Amos che si è esibita domenica 17 settembre 2017 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

La cantante statunitense con l’occasione ha presentato al pubblico italiano i brani dell’ultimo album “Native invader” uscito l’8 settembre scorso e quindicesimo della sua più che ventennale carriera. Quasi un concept album ispirato da un viaggio dell’artista alla ricerca delle sue radici e che fotografa con incredibile realismo sia gli aspetti più personali, come la malattia della madre, sia il contesto socio culturale americano dopo l’elezione di Donald Trump come Presidente USA.

Non sono mancati i brani storici e più iconici della Amos come le immancabili cover tra le quali spicca una splendida versione di Lovesong dei The Cure

Foto a cura di Mairo Cinquetti.

