Toto, le foto del concerto di Bologna del 23 marzo 2018

I Toto si sono esibiti venerdì 23 marzo 2018 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

La band statunitense ha annunciato per il 2018 un tour mondiale per festeggiare i quarant’anni di carriera. Definito dal chitarrista Steve Lukather come “Il più importante da diversi anni”, terrà impegnato il gruppo almeno fino a settembre, con una lunga leg europea iniziata l’11 febbraio ad Helsinki e che proseguirà fino all’8 aprile quando, a Glasgow, i Toto chiuderanno un minitour di cinque date nelle Isole Britanniche. Agli show europei seguirà una tournée estiva in Nordamerica.

Il concerto, diviso in tre atti con un encore finale, ha visto il gruppo esibirsi anche in un set acustico e, oltre alle numerose hit di una lunga carriera, proporre anche alcune cover come “Human Nature” di Michael Jackson e “While My Guitar Gently Weeps” dei Beatles.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Toto, le foto del concerto di Bologna

Comments

comments