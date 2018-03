Toto, le foto del concerto di Milano del 10 marzo 2018

I Toto si sono esibiti sabato 10 marzo 2018 al Mediolanum forum di Milano. Di seguito le foto del concerto.

La band di Los Angeles capitanata da Steve Lukather, con i fidi compagni di viaggio David Paich, Steve Porcaro e Joseph Williams festeggia con un tour i quarant’anni di carriera dando alle stampe anche un nuovo album: una raccolta dei loro più grandi successi arricchita da alcuni inediti. Il 40 Trips Around the Sun tour partito dagli Stati Uniti, approda in Europa con ben due tappe in Italia.

Dopo l’appuntamento di Milano al forum, i Toto saranno di scena il 23 marzo 2018 all’Unipol Arena di Bologna. Una doppia occasione per vedere live una delle band più importanti del panorama musicale mondiale, capace di vendere in carriera oltre quaranta milioni di copie.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Toto, le foto del concerto di Milano

