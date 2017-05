Twee, le foto del concerto a Torino del 26 maggio 2017

I torinesi Twee si sono esibiti venerdì 26 maggio 2017 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Gioca in casa la band piemontese, che di recente è stata selezionata tra gli artisti italiani che si esibiranno alla prossima edizione dello Sziget Festival di Budapest (Ungheria).

Lanciati nel 2015 dal singolo “Every Week”, che li ha portati a vincere il premio Roxy Bar e ad entrare tra i gruppi emergenti da tenere sott’occhio di MTV (con il format MTV New Generation), i Twee sono in procinto di pubblicare il loro primo album quest’anno. Intitolato “Mango”, è stato registrato in provincia di Cuneo e il singolo di lancio “Summer Of Love” è in rotazione radiofonica dallo scorso marzo. L’uscita è fissata per il prossimo mese di settembre.

Twee, le foto del concerto

Foto a cura di Andrea Marchetti

