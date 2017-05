Twelve Foot Ninja, le foto del concerto a Collegno del 3 maggio 2017

Ieri sera i Twelve Foot Ninja hanno fatto tappa per la prima volta in Italia. La prima data del loro mini tour italiano ha avuto luogo al Padiglione 14 di Collegno (Torino). Di seguito, le foto della serata del 3 maggio 2017.

Sono quattro gli appuntamenti attesi dagli appassionati del gruppo. I Twelve Foot Ninja infatti suoneranno il 4 maggio al Traffic Club di Roma, il 5 al Cycle Club di Calenzano (Firenze) e il 6 al Legend Club di Milano. Special guest del mini tour italiano saranno gli Uneven Structure, tra le più promettenti progressive rock e tech metal band francesi.

“Outlier”, ultimo album dei Twelve Foot Ninja, è uscito nel 2016. “In generale chi è intrippato con la nuova scena progressive (o più in generale ascolta musica buona), troverà dannatamente interessante “Outlier”. Anche chi vuole rimanere per forza sul djentone avrà pane per i suoi denti (cfr. “Collateral”)“. (La recensione completa è disponibile qui).

Fotografie a cura di Andrea Marchetti































