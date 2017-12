U2, saranno ospiti speciali a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Gli U2 saranno gli ospiti speciali della prossima puntata di Che Tempo Che Fa, il contenitore condotto da Fabio Fazio su Rai Uno e traslocato quest’anno sull’ente ammiraglia del settore pubblico, dopo diversi anni su Rai Tre.

La band irlandese è l’ultimo ospite di caratura nazionale ed internazionale ad apparire nella trasmissione televisiva, che arricchisce un sostanzioso parterre comparso nelle ultime settimane. In ambito musicale Bono e soci si aggiungono a Jovanotti, che è stato il piatto forte dell’ultima puntata, e arriva dopo la presenza di tre politici di spicco come Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Luigi Di Maio, tutti ospiti nelle ultime puntate.

L’annuncio, fatto in mattinata da Universal Music, è la prima occasione di promozione in Italia di “Songs Of Experience”, l’ultimo studio album pubblicato venerdì 1 dicembre; per il tour di supporto invece non vi sono ad oggi notizie, se non indiscrezioni che porterebbero a far pensare ad un ritorno nei palasport dopo il bagno di folla negli stadi per il trentennale di “The Joshua Tree”.

