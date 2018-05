Ultimo, le foto del concerto di Padova del 5 maggio 2018

Ultimo si è esibito sabato 5 maggio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Fresco vincitore nella categoria Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “Il ballo delle incertezze, il cantante-rapper ha pubblicato a ridosso della kermesse ligure “Peter Pan”, il suo secondo studio album che arriva ad un solo anno dal precedente “Pianeti” che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Il tour proseguirà per tutto il mese di maggio e le date, esclusa quella di Bari, sono andate sold out già in prevendita. In programma a novembre, infine, ci sono due concerti-evento al Palalottomatica di Roma e al Forum di Assago.

Foto a cura di Pietro Rizzato

Ultimo, le foto del concerto di Padova

