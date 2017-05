Umberto Tozzi, le foto del concerto a Padova del 19 maggio 2017

Umberto Tozzi si è esibito giovedì 19 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Il cantante piemontese, che ha festeggiato da poche settimane i 65 anni, è in tour per celebrare il quarantesimo anniversario di “Ti Amo”, brano uscito nel 1977 e che è stato il suo primo grande successo: trionfatore al Festivalbar di quell’anno, il singolo ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo e ha trascinato i risultato anche dell’album “È nell’aria…ti amo”.

Il tour, che ha visto Tozzi riarrangiare in chiave moderna i suoi classici, presenta una scaletta con brani del calibro di “Gloria” (da molti considerata come il suo brano più noto), “Si può dare di più” (scritto a sei mani con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri), “Gente di mare”, “Gli altri siamo noi”, “Stella stai” e molti altri. Spazio anche per l’ultimo lavoro in studio, “Ma che spettacolo!”, uscito ad ottobre 2015.

Il tour italiano terminerà il 24 maggio a Pordenone, per poi proseguire in Canada (il 28 maggio a Toronto) e in Europa, con esibizioni in Germania, Austria, Paesi Bassi e Belgio.

Umberto Tozzi, le foto del concerto

Foto a cura di Giuseppe Craca

