Vasco Rossi si è esibito allo Stadio Euganeo di Padova mercoledì 6 giugno 2018. Di seguito le foto del concerto.

Dopo i concerti di Lignano Sabbiadoro e Torino, il rocker emiliano sbarca in Veneto per due serate (la seconda è in programma il 7 giugno, sempre allo Stadio Euganeo) all’interno del suo nuovo tour negli stadi che toccherà successivamente anche le città di Roma, Bari e Messina.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Vasco Rossi, le foto del concerto di Padova

Comments

comments