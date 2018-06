Vasco Rossi, le foto e la scaletta della data a Torino del primo giugno 2018

Vasco Rossi si è esibito venerdì 1° giugno 2018 allo Stadio Olimpico di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Dopo la data zero di Lignano parte ufficialmente il Vasco Non Stop Live Tour 2018. La prima delle due date a Torino è stata l’ennesima conferma dello stato di grazia del Kom e della sua band. Una scaletta solida e dei brani arrangiati in chiave quasi metal che ha messo in risalto sia le capacità tecniche dei musicisti, sia le doti di trascinatore di folle del rocker di Zocca.

Il tour proseguirà per tutto il mese di giugno nei principali stadi italiani, con la seconda data a Torino questa sera, la doppia data di Padova il 6 e 7 giugno, a Roma l’11 e 12, Bari il 16 e 17 e infine a Messina il 21 giugno 2018.

Foto a cura di Franco Rodi

Vasco Rossi, le foto del concerto di Torino

Vasco Rossi, la scaletta del Vasco Non Stop Tour 2018

Cosa succede in città

Deviazioni

Blasco Rossi

E adesso che tocca a me

Come nelle favole

Fegato, fegato spappolato / Enter Sandman (cover Metallica)

Medley Rock (Delusa, T’immagini, Mi piaci perché, Stasera, Sono ancora in coma, Rock’n’roll show)

Vivere non è facile

Sono Innocente

La Fine del millennio

Interludio / Ciao ’78

C’è chi dice no

Gli Spari sopra

Stupido Hotel

Siamo soli

Domenica Lunatica

Il Mondo che vorrei

Medley Elettro Dance (Brava, L’uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Dimentichiamoci questa città)

Rewind

Un Mondo migliore

Medley acustico (Dillo alla luna, L’una per te, E…)

Senza Parole

Vivere

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

