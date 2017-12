Vinicio Capossela, le foto del concerto a Bologna dell’ 11 dicembre 2017

Penultima tappa del tour teatrale “Ombre nell’inverno” di Vinicio Capossela quella andata in scena l’11 dicembre 2017 al Teatro Duse di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

L’album “Canzoni della Cupa” pubblicato a maggio è di nuovo protagonista di una serie di concerti caratterizzati da scenografie che accompagnano non solo la dualità delle canzoni che lo compongono, ma anche la stagionalità che accompagna le date dei live. Si tratta di un vero e proprio congedo dall’attività live di questo 2017 per Vinicio Capossela, anno che lo ha visto protagonista in tutta Italia.

Come annunciato dallo stesso artista, “Ombre nell’Inverno” porterà in scena non soltanto il suo ultimo “Canzoni della cupa”, ma spazierà tra le canzoni di tutta la sua produzione per offrirci uno spettacolo che ci accompagnerà “nella strettoia del finale di anno, il collo di clessidra di tutti i conti in sospeso. La stagione dell’avvento e delle epifanie”.

L’ultima data del tour sarà di scena a Bergamo, il prossimo 13 dicembre 2017.

Fotografie di Roberta Tagliaferri

