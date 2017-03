Vinicio Capossela, le foto del concerto a Padova del 3 marzo 2017

Dopo il sold out di Bologna, Vinicio Capossela arriva in concerto a Padova: le foto della data del 3 marzo 2017, al Gran Teatro Geox. La tournée è soltanto all’inizio, e le date in programma sono ancora molte: qui il calendario completo dei concerti.

A maggio è stato pubblicato il nuovo album di Capossela: “Canzoni della Cupa” è un doppio album duale, diviso in due parti: “C’è il lato della “Polvere”, nel primo disco, il lato esposto al sole, che dissecca e asciuga al vento. Il lato della ristoccia riarsa, su cui il grano è stato mietuto. Il lato del lavoro costato quel grano, del sudore e dello sfruttamento di quel lavoro”. E c’è il lato in “Ombra”, quello del secondo disco, il lato lunare, il lato dello sterpo e dei fantasmi, degli ululati e dei rovi, dei rami, che contro luna danno corpo a creature che si fanno vedere da uno solo alla volta per sfuggire alla classificazione zoologica.”

Fotografie di Giuseppe Craca

