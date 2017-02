Vinicio Capossela, le foto del concerto a Torino del 27 febbraio 2017

Dopo la “data zero” di Pisa, Vinicio Capossela inaugura al Teatro Colosseo il tour 2017, con la prima di ventidue date. Di seguito, le foto del concerto del 27 febbraio 2017.

Il calendario completo dei concerti, che proseguiranno fino ad aprile, è disponibile qui.

Il nuovo doppio album di Vinicio Capossela è stato pubblicato a maggio: «“Canzoni della Cupa” si divide in due parti. C’è il lato della “Polvere”, nel primo disco, “il lato esposto al sole, che dissecca e asciuga al vento. Il lato della ristoccia riarsa, su cui il grano è stato mietuto. Il lato del lavoro costato quel grano, del sudore e dello sfruttamento di quel lavoro”. E c’è il lato in “Ombra”, quello del secondo disco, “il lato lunare, il lato dello sterpo e dei fantasmi, degli ululati e dei rovi, dei rami, che contro luna danno corpo a creature che si fanno vedere da uno solo alla volta per sfuggire alla classificazione zoologica.» (Qui la presentazione del disco).

Fotografie a cura di Andrea Marchetti



