Wasp, le foto del concerto a Bologna dell’8 novembre 2017

Gli Wasp si sono esibiti mercoledì 8 novembre 2017 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Il 2017 è un anno importante per la band statunitense: quest’anno infatti celebra i 35 anni di carriera, visto che il combo si è formato a Los Angeles nel 1982 grazie al chitarrista e cantante Blackie Lawless. Inoltre quest’anno si festeggia anche il venticinquesimo anniversario di “The Crimson Idol”.

“The Crimson Idol” è un capitolo fondamentale nella storia degli Wasp e, per celebrare questo traguardo, il gruppo ha lavorato a una riregistrazione del disco. Il tour celebrativo, “Re-Idolized: The 25th Anniversary of the Crimson Idol”, vedrà il gruppo impegnato in Europa fino alla fine dell’anno.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Wasp, le foto del concerto di Bologna

