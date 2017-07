White Lies, le foto del concerto a Sestri Levante del 29 luglio 2017

Ieri sera i White Lies hanno fatto tappa al Mojotic Festival di Sestri Levante per il loro secondo live italiano. Di seguito, le foto del concerto del 29 luglio 2017.

L’ultimo album, “Friends“, è uscito a ottobre. “Ed è paradossale come proprio questa crescita che influisce sul modo di percepire l’amicizia all’interno della band (da cui il titolo dell’LP) non intacchi invece la maturità della produzione, che non varia rispetto ai primi tre dischi. Se sia un aspetto positivo o meno è ancora da capire, ma in parte è giustificabile dal fatto che la prima parte dei brani sia stata autoprodotta mentre l’ultima risenta delle pressioni della casa discografica”. (la recensione completa è disponibile qui).

Fotografie a cura di Sebastiano Toma.

Comments

comments