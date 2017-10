Wintersun, le foto del concerto a Bologna dell’1 ottobre 2017

Ieri sera il tour dei Wintersun è sbarcato al Circolo Arci Zona Roveri di Bologna. La band finlandese questa sera si esibirà al Planet Club di Roma. Di seguito, le foto del concerto del 1 ottobre 2017.

L’ultimo lavoro, “The Forest Season”, è uscito a luglio 2017 ed è un’opera ispirata alle Quattro Stagioni di Vivaldi. Della durata di 54 minuti, il disco presenta quattro brani della durata media di 13 minuti, ciascuno rappresentante una stagione.

Terminato il minitour europeo, che si chiuderà in Est Europa nella prima decade di ottobre, i Wintersun torneranno a esibirsi in Europa ad inizio 2018 come band di supporto degli Arch Enemy.

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

