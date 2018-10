Xavier Rudd si è esibito martedì 9 ottobre 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Per il suo tour italiano, che lo sta vedendo protagonista di tre concerti da headliner, il musicista australiano è accompagnato da The Leading Guy, cantautore di origini bellunesi che ha debuttato nel 2016 con “Memorandum”; il suo recente singolo “Times” è stato scelto dall’azienda svizzera Davidoff per la sua nuova campagna internazionale.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Xavier Rudd, le foto del concerto di Bologna

