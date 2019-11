Yungblud, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 2 novembre 2019

Yungblud si è esibito al Fabrique di Milano il 2 novembre 2019 per quello che è stato il secondo passaggio in terra nostrana per quest’anno del giovane cantautore inglese. Infatti Dominic Richard Harrison, questo il vero nome dell’artista classe 1997, è passato sempre dal capoluogo lombardo lo scorso gennaio per un assaggio di ciò che avrebbe proposto davanti a un pubblico decisamente più numeroso qualche mese più tardi.

Giocando sull’effetto nostalgia emo-punk, infarcendo il tutto con buone dosi di hip-hop, e aggiungendo a questo mix una personalità forte e stravagante, Yungblud ha riscosso il consenso di una buona fetta di appassionati di tutte le sonorità appena citate, soprattutto in seguito alla pubblicazione dell’album di debutto “21st Century Liability” (6 luglio 2018) e dell’EP “The Underrated Youth” (18 ottobre 2019), i cui maggiori successi sono stati proposti, insieme a qualche chicca, anche durante l’ultimo show meneghino del cantante.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Yungblud

21st Century Liability

Parents

I Love You, Will You Marry Me

King Charles

Anarchist

Polygraph Eyes

Ice Cream Man

Original Me

Loner

Kill Somebody

I think I’m okay (Machine Gun Kelly cover)

Casual Sabotage

Waiting on the Weekend

California

Encore:

Braindead!

Hope for the Underrated Youth

Machine Gun (F**k the NRA)

