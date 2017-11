Zara Larsson, le foto e la scaletta del concerto a Milano del 4 novembre 2017

Si è concluso al Fabrique di Milano il tour europeo della giovane Zara Larsson. L’artista svedese ha portato per la prima volta dal vivo in Italia i brani del suo ultimo album “So Good”. Di seguito, le foto e la scaletta del concerto del 4 novembre 2017.

Zara Larsson – La scaletta del concerto a Milano

Never Forget You

What They Say

Sundown

Girls Like / This One’s for You

Don’t Let Me Be Yours / Shape of You

Make That Money Girl

TG4M

I Can’t Fall in Love Without You

I Would Like

Ain’t My Fault

Only You

So Good

Symphony

Encore:

Uncover

Carry You Home

Rooftop

Lush Life

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

