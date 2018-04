Zen Circus, le foto del concerto di Bologna del 13 aprile 2018

Gli Zen Circus si sono esibiti venerdì 13 aprile 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Inizia con un sold out in prevendita il nuovo tour della band toscana, tornata nei negozi a marzo con il nuovo studio album “Il fuoco in una stanza”. Anticipato dal singolo “Catene”, è il primo disco inciso con il chitarrista Il Maestro (Francesco Pellegrini), entrato in pianta stabile nella band nel corso del 2016.

Il minitour primaverile terminerà a Roma il prossimo 4 maggio. In mezzo, cinque show concentrati nel Nord-Centro Italia.

Foto a cura di Mathias Marchioni

Zen Circus, le foto del concerto di Bologna

