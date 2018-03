Zucchero, le foto del concerto di Bologna del 13 marzo 2018

Zucchero si è esibito martedì 13 marzo 2018 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

Volge al termine il nuovo tour del cantante emiliano, che lo ha visto esibirsi in dieci concerti nell’arco di due settimane. Il nuovo tour, chiamato “Wanted”, lo ha visto esibirsi nei palasport ed arriva dopo il “Black Cat Tour”, clamoroso successo caratterizzato da una lunga residency all’Arena di Verona (venti date in un anno) e più di un milione di persone come pubblico.

Partito da Padova, il tour ha toccato le maggiori città italiane. Suddiviso in tre atti, il lungo show ripercorre la sua intera carriera dando comunque ampio spazio all’ultimo disco.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

