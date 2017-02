Intervista agli Against The Current: Tour, Youtube e viralità

In occasione del loro concerto al Legend Club di Milano andato in scena lo scorso 23 febbraio, abbiamo avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere con gli Against The Current. La giovane band capitanata da Chrissy Costanza, tornata in Italia a distanza di circa un anno dal loro ultimo concerto nella penisola, ha pubblicato a maggio 2016 il loro album di debutto “In Our Bones” che ha riscosso un buon successo tra America ed Europa.

Ciao ragazzi, come va? Contenti di essere tornati in Italia?

Chrissy: Ehi, ciao! Siamo molto felici di essere nuovamente a Milano, la città ci piace molto e adoriamo l’Italia! Saremo qui per un paio di giorni e non vediamo l’ora di assaggiare ogni cosa (ride).

Prima di pubblicare il vostro primo album eravate già piuttosto famosi su Youtube grazie ad alcune video cover di canzoni famose. Ora avete un disco alle spalle ma pubblicate ancora video di questo genere, come mai?

Chrissy: Il motivo per cui abbiamo fatto cover in passato e continuiamo a farlo è semplice: è molto più facile raggiungere un pubblico con canzoni che già conoscono, piuttosto che convincere le persone ad ascoltare i tuoi inediti. Poi è molto divertente, è un modo per coinvolgere continuamente i nostri fan anche quando passa del tempo tra la pubblicazione di un disco e l’altro.

Perciò credete che oggi Youtube sia ancora il miglior mezzo per promuovere la propria musica o i media tradizionali sono ancora importanti?

Chrissy: Tutto è importante, non si può tralasciare nessun aspetto. La cosa che è cambiata di più di Youtube è che oggi la piattaforma si basa in gran parte sul concetto di “viralità”. Per questo motivo si prediligono video divertenti di pochi secondi che la gente guarda e ricondivide facilmente. Oggi è più difficile guadagnare l’attenzione delle persone e creare un’atmosfera nella quale la gente si riconosca.

Qual è stato il momento più assurdo della vostra vita in tour?

Dan: Filippine!

Chrissy: Esatto! L’anno scorso siamo stati alle Filippine e avevamo organizzato un meet & greet in un centro commerciale. C’era davvero un mare di gente e abbiamo avuto problemi a lasciare la location perché eravamo letteralmente schiacciati dalla folla. Sembrava fossimo i Beatles. Questo è stato senza dubbio un momento da ricordare… In verità mi sono anche spaventata un po’, sono piuttosto piccola (ride).

Cosa pensate del futuro della musica fisica? Pensate che quello dei CD e vinili sia un mercato destinato a essere totalmente rimpiazzato dallo streaming?

Dan: I veri fan che vengono ai nostri concerti e che ci chiedono autografi comprano i nostri CD. Anche i vinili ancora si trovano in giro.

Chrissy: Anche le musicassette stanno tornando!

Forse tra i teenager che fanno un uso massiccio dei servizi di streaming musicale si è persa la cultura di ascoltare l’intero album di un artista a favore di un utilizzo più usa e getta del singolo brano…

Chrissy: È questo il motivo che spinge molti artisti a pubblicare EP all’inizio della loro carriera. È molto più facile convincere qualcuno ad ascoltare 5 brani piuttosto che 12. Quando si ha acquisito una buona fanbase ha più senso pubblicare dischi di 10-12 canzoni. Forse l’ascoltatore medio si ferma all’ascolto di 1-2 brani di un artista, ma il vero fan conosce ogni canzone e ascolta tutto l’album. Ai nostri concerti quasi tutti i ragazzi conoscono a memoria ogni parola.

Ora la domanda più compromettente… C’è qualche giovane artista italiano che conoscete o che vi piace?

Dan: A dire il vero non siamo molto informati a riguardo… (ride)

Will: Quando andavo a scuola girava molto della musica italiana da discoteca, ma erano canzoni solo strumentali.

Dan: Ieri sera il tassista che ci riportava in hotel ha sparato a tutto volume della trance music nell’auto e presumo fosse italiana, anch’essa senza parti cantate!

Chrissy: Io adoro Andrea Bocelli!

Ultima curiosità: qual è l’ultima canzone che avete ascoltato oggi?

(Tirano fuori gli smartphone)

Chrissy: “Vultures” di John Mayer.

Dan: “Hymn For The Weekend” dei Coldplay.

Will: “Dead Man’s Dollar” di Andrew McMahon in the Wilderness.

