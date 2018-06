Boomdabash presenta Barracuda: “Non cerchiamo la hit a tutti i costi”

Esce oggi, venerdì 15 giugno 2018, “Barracuda” il nuovo album dei Boomdabash. Il progetto è disponibile in tutte le piattaforme digitali e naturalmente in fisico. A distanza di tre anni dal precedente lavoro “Radio Revolution”, il gruppo salentino torna più forte che mai nel presentare al pubblico il loro ultimo disco prodotto per la maggior parte insieme ai beatmaker multiplatino Takagi e Ketra e registrato tra Mesagne, negli studi di Soulmatical, e Milano. “Barracuda” è composto da 12 inediti che non hanno stagione. Anticipato dal singolo omonimo con “Fabri Fibra” e “Jake La Furia” e da “Non ti dico no” in collaborazione con Loredana Bertè, l’album presenta altri featuring importanti. Troviamo infatti Rocco Hunt nel brano “Gente del sud”, Alborosie nella canzone “Pon di Riddim” e Sergio Sylvestre in “The Blind man story”.

“Siamo molto legati a questo nuovo album – ha dichiarato la band in conferenza – è un lavoro che riflette le nostre mille sfaccettature. Barracuda è stato un disco voluto, sudato e lungo da preparare ma che al primo ascolto regala forti emozioni per il vissuto che traspare, per la produzione musicale curata al dettaglio e mai scontata, per la freschezza dei brani. Al primo ascolto la sensazione che assale l’ascoltatore è che la tracklist sia composta da brani che a uno a uno potrebbero diventare potenziali singoli, al tempo stesso però non risultano banali o appiattiti dall’esigenza di ricercare a tutti i costi una hit. Il concept del disco è la strada fatta da 4 ragazzi salentini che in questi 15 anni di carriera, tra mille sacrifici e difficoltà, in un mare pericoloso pieno di squali dove aver paura non è concesso, hanno saputo difendersi e conquistare la propria fetta nel panorama musicale senza arrendersi mai e mai rinnegando la propria identità”

Di seguito, le date degli instore e del tour.

Barracuda Instore Tour

15.06 Mesagne (BR), C.c Auchan 18:00

16.06 Lecce, Feltrinelli 18:30

17.06 Bari, Feltrinelli Via Melo 18:30

18.06 Milano, Feltrinelli P.zza Piemonte 18:30

19.06 Bologna, Feltrinelli Piazza Ravegnana 18:00

20.06 Salerno, Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele 15:00

21.06 Roma, Discoteca Laziale h 15:00

Barracuda Summer Tour

23.06 Bari, Acqua in Testa Music Festival

14.07 Tuenno (TN), Piazzarolada,

27.07 Azzano Decimo (PN), Fiera della Musica

28.07 Senigallia (AN), Mammamia

05.08 Montemiletto (AV), Le 4 Notti dei Briganti

09.08 Vasto (CH), Baja Village

13.08 Soverato (CZ) Noa Club

20.08 San Foca (LE) Notte di Mare – Blu Festival 2018

25.08 Milano, Magnolia

03.09 Arena di Verona, RTL Power hit

