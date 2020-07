Intervista ai Dioniso, fuori il nuovo singolo Dammi una ragione

I Dioniso, giovane band nata in Sicilia nella provincia di Catania a febbraio 2018 e costituita dal chitarrista Francesco Campo, dal batterista Andrea Sciacca, dal frontman Filippo Ferro e infine dal bassista e tastierista Filippo Novello hanno pubblicato “Dammi una ragione”, ultimo singolo estratto dal nuovo album prossimamente in uscita. Abbiamo intervistato la formazione che ci ha raccontato la genesi della canzone e qualche curiosità in più.

Ciao ragazzi, come state? Innanzitutto complimenti per il vostro ultimo singolo “Dammi una ragione”. Volete raccontarci come nasce questo vostro ultimo progetto?

Certo, tutto è nato da Francesco Campo, che in un contesto di musica live ha conosciuto Andrea Sciacca, il batterista. Cercavano il frontman ideale per il nostro progetto, e durante un concerto a scuola hanno conosciuto Filippo Ferro. Da lì in poi siamo andati alla ricerca di un bassista/tastierista, e abbiamo trovato in Filippo Novello la persona perfetta per poter avviare il nostro progetto.

Da dove deriva l’idea del nome del gruppo? Più in generale come dividete il lavoro quando realizzate un pezzo essendo voi un gruppo giovane?

Cercavamo un nome che potesse esprimere la nostra essenza nel miglior modo possibile, Dioniso è il dio dell’ebrezza e dei banchetti e noi con la nostra musica vorremo trasportare la gente che ci ascolta, anche metaforicamente, in una dimensione che sia isolata e unica. Ognuno di noi partecipa attivamente alla realizzazione di ogni brano. Cerchiamo di “indossare” la nostra musica col vestito che più ci appartiene. Tutto ciò è reso possibile grazie alla Hamsa Music Production e grazie a Herman Ezcó, il nostro produttore, che ci aiuta a sviluppare ogni idea e porta avanti il nostro pensiero musicale nel modo più sincero e concreto.

Condivido la vostra stessa origine, persino provincia. Conoscendo la realtà siciliana so bene quanto sia difficile trovare degli spazi per fare musica. Vi va di raccontarci i vostri inizi e riferimenti musicali? Che musica o live vi hanno ispirato?

La musica che ci ha ispirato è certamente quella delle grandi band del passato: The Doors, Led Zeppelin, The Beatles, Rolling Stones ecc ecc… Anche per il pensiero live ci ispiriamo a loro che con il loro saper trasmettere emozioni forti colpiscono l’ascoltatore in maniera diretta, qui come ben sai la scena musicale è ampia nonostante gli spazi siano ben pochi, in realtà però non ci lamentiamo perché abbiamo in qualche modo trovato il nostro spazio, in ogni caso consigliamo a chi parte da questa bellissima terra di affidarsi a persone competenti per la gestione del loro progetto e noi in questo siamo stati davvero fortunati.

Abbiamo più volte parlato di come gli artisti hanno vissuto il periodo di lockdown. Immagino che per un gruppo sia ancora più complicato visto le ristrettezze a cui siamo stati soggetti. Come avete vissuto voi quel periodo e come vi siete prepararti all’uscita del singolo?

Il nostro lockdown è stato un periodo di grande lavoro: siamo riusciti ad organizzarci seppure a distanza portando avanti il lavoro. All’uscita del primo singolo eravamo ognuno a casa nostra tutti connessi tramite social. Abbiamo fatto una grande festa, sapendo che presto ci saremmo potuti riabbracciare. Inoltre il videoclip di “Dammi una ragione” è stato girato proprio in quel periodo, il nostro regista Giuseppe Savarino insieme alla nostra produzione ci hanno diretto a distanza, è stato un lavoro estenuante in cui ci siamo scommessi molto. Il risultato del video per noi è stata una grande sorpresa e la collaborazione delle tre ragazze che hanno partecipato attivamente al video è stata indispensabile per la riuscita dello stesso, non potremo mai dimenticare questa esperienza!

Anche se molto lentamente ricominciano i live. Dove avremo il piacere di trovarvi questa estate?

Questa estate spinti anche dal grande desiderio di musica dal vivo ci stiamo organizzando per la riuscita di qualche evento live ove le condizioni saranno possibili. Ci troverete sicuramente in giro per la Sicilia, sui nostri canali social troverete giorno per giorno gli ultimi aggiornamenti sulla nostra musica e sui nostri spostamenti.

