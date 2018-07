Drefgold presenta Kanaglia: “Questo disco è il risultato di anni di sacrifici”

Esce oggi, 6 luglio 2018, “Kanaglia” il primo album ufficiale di Drefgold. Il progetto è disponibile in tutte le piattaforme digitali e anche in versione fisica. Undici brani prodotti da Daves the Kid per il primo disco dell’etichetta BHMG di Sfera Ebbasta e Charlie Charles.

Drefgold si è detto orgoglioso di questo album che segna un inizio importante per la sua carriera artistica. “Kanaglia è un punto di partenza, e non di arrivo. Questo è il risultato di un percorso importante fatto di sacrifici. È il risultato di anni passati nei quartieri, nelle piccole piazze bolognesi a cantare con i suoi primi gruppi“. Anticipato dai singoli “Kanaglia”, “Occupato e Boss”, il disco presenta solamente il featuring di Sfera Ebbasta all’interno di “Wave”.

Il suono di “Kanaglia” è uno dei punti di forza del progetto e a chi gli chiede se non assomiglia troppo a quello di Rockstar del “compare” Sfera, Drefgold risponde così: “In questo periodo storico della trap e in in particolare in questa wave, ci sono dei suoni simili, per lo più suoni acquosi. Detto ciò nel disco c’è un pezzo con Sfera assai diverso dalle cose che fa in Rockstar. Wave ha un beat che suona tipo 2015. Mi ricordo che c’era Dave in studio con il beat più semplice che potesse fare e niente, a una certa Sfera stava già cantando su quella produzione. Mi piace di brutto e non abbiamo nemmeno usato l’autotune. Una hit per essere una hit non deve avere dei canoni“.

Durante la conferenza stampa, Drefgold ha regalato a tutti i presenti dei marshmellow come quelli della copertina. “All’inizio avevo in testa una copertina differente, ed era anche quasi pronta. Poi, durante lo shooting, ci è venuta fame e siamo andati al supermercato a prendere del cibo. A Dave è venuta l’illuminazione e mi ha proposto di fare una foto con le caramelle. A quel punto abbiamo preso una valanga di caramella e abbiamo fatto qualche foto. Io all’inizio ero titubante ma poi, dopo tre giorni, mi sono convinto e insieme agli altri abbiamo scelto di cambiare la copertina iniziale“.

Kanaglia Instore Tour

06.07 Varese,Varese dischi 1500

06.07 Milano, Mondadori Duomo 1800

07.07 Genova, Feltrinelli 1500

07.07 Torino, Feltrinelli 1800

08.07 Bologna, Mondadori 15:00

08.07 Modena, Mondadori 18:00

09.07 Roma, Discoteca laziale 15:00

09.07 Frosinone, Mondadori 18:00

10.07 Salerno, Feltrinelli 15:00

10.07 Napoli, Feltrinelli 18:00

11.07 Bari, Feltrinelli 15.00

11.07 Lecce, Feltrinelli 18:00

12.07 Padova, Mondadori 15:00

12:07 Mestre, Feltrinelli 18:00

13.07 Monza, Feltrinelli 15:00

13.07 Saronno, Mondadori 17:00

15:07 Firenze, Galleria del disco 14:30

15.07 Massa, Mondadori 18:00

16.07 Catania, Feltrinelli 15:00

16:07 Messina, Feltrinelli 18:00

17.07 Palermo, Mondadori 16:00

18.07 Cagliari, Feltrinelli ore 16:00

19.07 Alghero, Mondadori ore 16:00

Kanaglia Summer Tour

04.08 Marina di Ravenna (RA), Touchè Santafè

10.08 Latina, Ombelico disco

15.08 Gallipoli (LE), Sottosopra Fest

19.08 Taranto, Monkey Island

22.08 San Benedetto del Tronto (AP), Discoteca La Terrazza BB

23.08 Riccione (RN) Deejay Onstage

