Federica Carta presenta Molto più di un film: “Questo disco è più maturo”

“Molto più di un film”, si intitola così il secondo disco di Federica Carta, un condensato di emozioni e di vita vissuta nell’anno che lo separa dall’esordio eponimo della giovane cantautrice romana. Trecentosessantacinque giorni, nel corso dei quali Federica è maturata moltissimo e che, dalla finale di “Amici 2017”, l’hanno portata a queste undici canzoni, firmate in parte da lei stessa, in parte da autori tra i più blasonati della scena italiana, come Giulia Anania, Alessandro Raina, Davide Simonetta, Antonio Filippelli e Dario Faini, entrambi anche alla produzione del disco, insieme al solito Andrea Rigonat.

Anticipato dalla title track e dal singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” ft. La Rua, il disco, anche grazie all’apporto dei tre produttori, è piuttosto vario nelle sonorità. “Sono molto contenta del risultato, ci abbiamo lavorato molto e ci siamo presi il tempo giusto per realizzare il tutto nel migliore dei modi”, ha raccontato Federica, che nel frattempo ha appeso alla parete tre dischi di platino – uno conquistato con l’album d’esordio e due con il singolo con Shade, “Irraggiungibile” -, condotto il suo primo programma tv, “Top Music”, su “Rai Gulp” e partecipato alla colonna sonora della nuova serie tv di Disney Channel Italia, “Penny On M.A.R.S.”, per cui ha interpretato con Olivia-Mai Barret il brano “Rain and Shine – Ci sarò Ci sarai”, in uscita domani, venerdì 27 aprile 2018.

“Ho realizzato il primo disco che ero ancora dentro la scuola di “Amici” e quindi ero fuori dal mondo. Poi, sai, coi tempi televisivi è stato tutto molto più veloce e immediato, ho avuto anche meno tempo per scegliere i brani e impararli. Il risultato è stato ottimo comunque, però sicuramente in un anno di tempo, nel mondo, ho avuto modo di avere molta più voce in capitolo, scegliere io i brani che realmente volevo cantare, di scrivere più io in questo nuovo album e, soprattutto, ho potuto vivere esperienze, che mi hanno portata a scrivere determinate cose. Quindi, questo è un disco più maturo, era inevitabile”.

Undici canzoni d’amore a trecentosessanta gradi, nate dalla sofferenza di una relazione finita, dalla necessità di parlare di un sentimento non ancora conosciuto fino in fondo, dal ricordo di un’amicizia preziosa e da un anno di riflessioni su chi è e chi vuole essere questa ragazza, timida e grintosa nei suoi soli diciannove anni.

“Anche se lo canto l’amore è un argomento difficile per me, perché so cos’è, ma non sono mai riuscita a provarlo fino in fondo e quando l’ho provato non mi è andata poi così bene. Quindi che ho fatto, invece di prendermela con lui ho scritto un sacco di pezzi e glieli dedico tutti, mi sfogo così. In realtà, però, ci penso spesso e non mi ricordo neanche com’è incontrare una persona nuova e innamorarsi”, spiega Federica. “In quest’album, però non ci sono solo situazioni d’amore, ma anche tanti pensieri miei quotidiani, anche sull’amicizia, come in “Dove sei” e “Tutto quello che ho”, che ho scritto per il mio migliore amico Niccolò, che non c’è più, una cosa che mi ha segnata tanto a fondo”.

“Molto più di un film”, insomma, è un disco molto personale e segna un passo importante nella carriera di Federica Carta, che di quanto fatto fino a oggi non rinnega nulla, nemmeno quel talent così difficile da scrollarsi di dosso. “L’esperienza ad “Amici” mi ha dato tutto quello che ho. Sono cresciuta tanto lì dentro e quello che so ora lo devo a Maria, al pubblico, a Elisa, che continuo a sentire e le devo tanto anche per questo album. È anche vero che le persone ovviamente partono con il pregiudizio quando esci da un talent, quindi il mio obiettivo non è tanto quello di distaccarmene, ma di dimostrare di essere una cantante che vale”.

Sarà il tempo a dirlo, intanto, però, c’è una nuova sfida all’orizzonte, dopo l’instore, che la porterà ancora a Reggio Calabria, Ascoli, Adria (RO), Marcianise, Fermo, Nichelino (TO) e Parma, infatti Federica partirà, il 3 maggio, per un tour di dieci date nei club.

Federica Carta Tour 2018:

Giovedì 3 maggio, Treviso, New Age Club;

Sabato 5 maggio, Milano, Magazzini Generali;

Martedì 8 maggio, Bari, Demodé Club;

Venerdì 11maggio, Napol, Hart;

Sabato 12 maggio, Roma, Teatro Quirinetta;

Martedì 15 maggio, Firenze, Viper;

Venerdì 18 maggio, Catania, Land La Nuova Dogana;

Sabato 19 maggio, Palermo, I Candelai;

Venerdì 25 maggio, Torino, Hiroshima Mon Amour;

Sabato 26 maggio, Nonantola (MO), Vox Club.

Info e biglietti su TicketOne.

