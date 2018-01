Francesca Michielin presenta il nuovo album 2640

Uscirà venerdì 12 gennaio 2018 “2640” il nuovo album di Francesca Michielin. Anticipato dai singoli “Vulcano” e “Io non abito al mare”, il progetto discografico contiene 13 brani, un racconto in musica della crescita di Francesca, delle sue esperienze e della sua visione del mondo. Undici dei tredici pezzi portano la firma della Michielin, anche se alcuni di essi sono stati co-scritti insieme a Calcutta e Cosmo. Gli altri autori dei brani infine sono Dario Faini e Tommaso Paradiso.

“2640” è un album molto importante per la cantautrice e ruota attorno al concetto di sport. “Tutto il disco ruota attorno al concetto dello sport. La serie B è ispirata alla retrocessione del Vicenza in serie b, la prima grande delusione della mia vita. Ma soprattutto a quella sensazione di sentirsi retrocedere nella vita. – ha dichiarato durante la conferenza stampa – La serie B però è anche un elogio alle persone che sono in serie B e lottano a testa alta. La vita a volte ti mette in delle condizioni in cui devi essere in serie B anche se sei da serie A o lo stai per diventare“.

All’interno del disco anche un brano che porta il nome di uno dei più importanti e famosi piloti di Formula 1. “Il brano Alonso è nato ad aprile del 2017, era appena iniziata la stagione di Formula 1. Lui è bravissimo e nonostante guidi una macchina scarsa non si perde mai d’animo e si impegna un sacco. La sua attitudine mi piace. L’ho anche conosciuto ed è un gran brava persona“.

Francesca Michielin – 2640 – La tracklist e la copertina

Comunicare (Michielin)

Bolivia (Michielin)

Noleggiami ancora un film (Michielin, Faini)

Io non abito al mare (Michielin, Calcutta)

Tropicale (Calcutta, Faini)

E se c’era… (Paradiso, Faini)

Scusa se non ho gli occhi azzurri (Michielin)

Vulcano (Michielin, Faini)

Due galassie (Michielin)

La serie B (Michielin, Calcutta)

Tapioca (Michielin, Cosmo, Calcutta)

Lava (Michielin, Faini)

Alonso (Michielin)

A marzo Francesca partirà in tour nei principali club di tutta Italia. Il calendario completo dei concerti è disponibile qui.

Foto copertina di Letizia Ragno.

Comments

comments