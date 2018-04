Highsnob presenta BiPopular: “Non parlatemi di trap, io faccio rap”

Uscirà venerdì 27 aprile 2018 “BiPopular“ il nuovo progetto discografico da solista del rapper Highsnob. L’album distribuito da Believe digital contiene ben dieci inediti.

“Sono molto legato a questo nuovo album – ha dichiarato Highsnob durante la conferenza – BiPopular è l’esatta espressione di una precisa ricerca di sonorità e di contaminazione fra stili. Il disco rappresenta inoltre la perfetta sintesi del mio singolare vissuto degli ultimi anni con l’intento di raccontare e condividere quanto una difficoltà psicologica possa influire direttamente nel percorso creativo e artistico della produzione di un album. La musica è una cura, ma non solo per me. Anche quando l’aspetto è più violento, è una benedizione. È una terapia che mi do da solo e funziona. Il difficile poi è che questo sfogo piaccia anche agli altri“.



Highsnob si mette a nudo (in tutti i sensi, guardate la copertina ndr.) e lo fa nel suo modo migliore, ovvero rappando. “Oggi tutti parlano di trap e mi mettono in quel calderone lì, ma io non sono per niente un artista trap. Vorrei essere discostato dall’ambiente trap. Vorrei anche togliermi i tatuaggi dalla faccia. Faccio rap che ormai è il nuovo pop. Sono uno a cui piacciono le punchline, mi divertono proprio e appena posso le inserisco in un pezzo. I tecnicismi mi posizionano in una maniera differente“.

Infine, Highsnob ha voluto dire due parole riguardo alla scena rap odierna. “La musica dei ventenni deve essere così. Uno a vent’anni che ti deve raccontare? Ti racconterà che sta bene, che sta facendo i soldi e che va a donne. A me non dispiace questa nuova wave. Il vero problema sono i rapper adulti che per vendere due copie in più dicono che è una figata. Non sono sinceri. Tornando ai giovani, nel 2014 non si sapeva dove andare e probabilmente sarebbe crollato il rap. Le sonorità di Sfera sono state una ventata di aria fresca. Hanno salvato la scena. Diamo a Cesare quel che è di Cesare“.

Highsnob – BiPopular – La copertina dell’album

BiPopular, le date dell’instore

27 Aprile

14:00 Varese – c/o Varese Dischi – Galleria A. Manzoni 3

17:30 Milano -c/o Mondadori Megastore – Via Marghera 28

28 Aprile

17:30 Bologna – c/o Mondadori Bookstore – Via M. D’azeglio 34

29 Aprile

17:30 Torino – c/o Mondadori Bookstore Via Monte di Pietà 2

2 Maggio

15:00 Firenze – c/o GALLERIA DEL DISCO -Sottopassaggio Stazione SMN

4 Maggio

17:30 Napoli – c/o Mondadori Bookstore – Piazza Vanvitelli 10

5 Maggio

17:30 Roma – c/o Discoteca Laziale S.r.l.- Via Mamiani 62/A

7 Maggio

17:30 Genova – c/o La Feltrinelli – Via C. R. Ceccardi 16R

