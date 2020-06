Intervista a Hygge: “Vi farò ballare tutti con Rimini”

Abbiamo raggiunto Hygge, il progetto solista di Antonio Pietrapertosa, artista di Potenza classe ’99, il cui nuovo singolo, intitolato “Rimini”, è stato pubblicato il 19 giugno 2020. Il cantautore di Potenza adottato dalla scena bolognese ci ha raccontato qualche dettaglio su questo ultimo capitolo, composto da un mix di cantautorato ed indie-pop per uno dei progetti indie più freschi della scena attuale. “Rimini” è il quarto singolo di Hygge, in attesa di un disco d’esordio che a suo dire sarà adolescenziale e un po’ scanzonato.

Ciao Antonio, benvenuto. Ho appena finito di ascoltare “Rimini”. Non muoversi è impossibile. Vuoi raccontarci un po’ del tuo progetto? Da dove nasce il tuo nome d’arte?

Ti ringrazio, sì guarda, il mio è un progetto che se non mi porterà negli anni a guadagnare quanto basta per sopravvivere mi porterà senza dubbio a fare il barista. Il mio nome d’arte è un termine danese che uso ininterrottamente dal 2014 ormai quindi cambiarlo mi scocciava.

Nella tua canzone si canta un po’ della provincia. Molti sono stati gli artisti ispirati da questo tema. Come hai vissuto e vivi questa dimensione? Cosa vuol dire per te “essere provinciali”?

Vivere situazioni scomode lontano da chi può darti gli strumenti per emergere, ti porta a fare tanti errori e considerare le prime occasioni come eventi irripetibili, certe volte bisogna anche saper mantenersi lucidi, quando ci si scontra con altre realtà l’impatto è forte.

Sei di Potenza ma vivi a Bologna. Dove hai trascorso il periodo di lockdown? Cosa ti ha portato e cosa invece ti è mancato?

Sono stato a Potenza, non mi ha portato nulla sinceramente, mi è mancato poter uscire, suonare, chiacchierare, ecc.

Ascoltando il pezzo ho trovato diversi riferimenti. Vuoi raccontarci di come nasce il tuo amore per la musica e chi sono i tuoi “maestri”?

Sinceramente non lo so, mi piace molto Boy Pablo comunque.

Finalmente si torna ai live, anche se a piccoli passi. Dove ti troveremo questa estate?

Sul divano, senza booking si suona poco e niente, magari ci aggiorniamo sotto questo aspetto. Un abbraccio grande, grazie per lo spazio, a presto!

Comments

comments