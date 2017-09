Intervista a Coez: “Ho investito tutto quello che avevo e, a conti fatti, ho fatto bene”

Silvano, all’anagrafe, Coez tra i cataloghi dei negozi di dischi o le liste di Spotify. Un artista che per tanto tempo in pochi hanno tenuto in considerazione, con parvenze di luce solo quando il cantautore, adottato da Roma, ha avuto nomi noti alle spalle (si legga alla voce Riccardo Sinigallia). Eppure, Coez è al quarto disco e si è appena lasciato alle spalle una tournée da record, soprattutto per quel panorama indipendente con cui, volente o nolente, si è trovato a fare i conti.

Una tournée da record.

Record italiani, rimaniamo nello stivale. Abbiamo fatto tanti sold out. Con me ha funzionato la formula della gente che vuole ascoltare musica italiana di nicchia, io alla fine non vengo trasmesso dalle radio né vanto passaggi tv. È cresciuto un seguito, un bacino di utenza. Tutti i progetti indipendenti stanno andando molto meglio. L’anno scorso a Rock in Roma c’erano 3000 persone, quest’anno 7000. Io quelle tremila persone so chi sono, so cosa cercano a un mio concerto, siamo cresciuti insieme. Ora il tutto è sfuggito al mio controllo. Sono contento che sia trasversale.

Cosa riservi al tuo pubblico quando ti esibisci?

Io quando salgo sul palco, sto bene. In sala di registrazione a volte mi annoio, ci sono un sacco di cose di questo lavoro in cui ci sono cose che non mi divertono. Quando suono è il momento che prendo qualcosa. È la conclusione del cerchio, di ciò che faccio.

Dopo settembre che succede?

Mi fermo per una quarantina di giorni e partiamo con il tour invernale. In maniera violenta. Per ora mi spaventa, poi arriverò al momento e non vedrò l’ora.

Sanremo sì o no?

Sanremo no, perché per due volte ho provato e mi hanno sempre eliminato. Non mi serve più, sto andando bene da solo.

Lo dici con rammarico o come un sasso che ti vuoi togliere dalla scarpa?

Con spocchia, in realtà. Sono contento. Siamo in Italia, è un posto dove le strutture che fanno musica, che permettono a tanti di fruirne scarseggiano. Sanremo è una realtà che esiste da sempre, una vetrina. L’artista è combattuto perché se da una parte ha esposizione mediatica, dall’altra c’è il contorno, come verrai visto o musicalmente incanalato. Non puoi esser presuntuoso. Io non penso che chi faccia Sanremo sbagli. Ci vuole maturità, coscienza di dove siamo. Io per ora ti dico che sbaglierei, adesso, ad andarci. Però allo stesso tempo ho provato a entrarci due volte.

Secondo te perché la critica musicale ti ha e ti sta snobbando?

Me lo sto chiedendo credimi. Non sarò mai una scoperta, ci sono da sempre. Il 2017 non è ancora finito, farò dei numeri grandi e la critica musicale non lo dirà, dovrebbe ammettere lo sbaglio, in caso contrario. È il mio quarto disco e penso che di me non se ne parli anche per la mia scrittura semplice, diversa, come se non ci perdessi del tempo. Mentre il pubblico apprezza proprio la schiettezza che uso.

La discriminazione musicale non è così inconsueta in Italia.

C’è un detto che dice che i mari calmi, non fanno buoni marinai. Ho imparato a tirare fuori i denti. Ho avuto un percorso travagliato anche nel dietro le quinte.

Non ho voluto toccare direttamente l’uscita dalla casa discografica di cui facevi parte.

Immaginerai che le mie battaglie l’ho fatte sia davanti, che dietro. Sono completo grazie ai no che mi hanno sbattuto in faccia. Sono soddisfatto e felice. Sono uno che rimugina. Quando vedo che per me è meglio così, non odio nessuno, neanche chi mi ostacola. Sono quello che sono, anche grazie a loro.

Oggi davvero sei un artista indipendente.

Il più indipendente sicuramente, so chi sono io e come lavorano certi indipendenti. Ho prodotto io questo disco in toto. Ho investito tutto quello che avevo e, a conti fatti, ho fatto bene.

