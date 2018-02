Intervista a Mirkoeilcane: “Le canzoni devono smuovere qualcosa dentro”

Alle porte della prima serata del Festival di Sanremo, Mirkoeilcane si racconta. Un brano “Stiamo tutti bene” che ha smosso le coscienze di chi lo ha ascoltato. Una canzone che con lo sguardo disarmato di un bambino racconta un viaggio, il viaggio di Mario.

Come ti stai preparando al Festival di Sanremo?

Sto cercando di gestire il tremore alle gambe. Cerco di mantenere l’attenzione sulla mia canzone.

Com’è nato, “Stiamo tutti bene”, il brano che porterai sul palco del Festival?

Nasce da un chiacchierata con un ragazzo che mi ha raccontato il suo viaggio. Un viaggio che ho fatto mio. Di Mirkoeilcane c’è la visione del bambino. Ho cercato, per quanto possibile, di alleggerire il tema. Ho limato la mia consueta ironia.

Cosa pensi abbia smosso il tuo brano?

Io penso che le canzoni abbiano una funzione: smuovere qualcosa dentro. Parlare di un tema rischioso che non arriva più alle orecchie. Parlarne con la spontaneità di un bambino ha avvicinato le persone. È successo anche a me quando quel ragazzo mi ha raccontato la sua storia.

Come sono andate le prove con l’orchestra?

È stato molto emozionante.

La gara la senti?

Non mi piace la competizione. La vedo riguardante tutt’altro, sento la gara ma con me stesso.

Chi è Mirkoeilcane attraverso i suoi ascolti?

Intanto ti ringrazio per non avermi chiesto il significato del mio nome. Mirkoeilcane è un cantautore. Mi piace ascoltare i cantautori, do un peso a ciò che esprimono attraverso i loro brani. Per molto tempo ho solo ascoltato musica, senza dar peso alle parole. Ora sto attento a ciò che dice una canzone, piuttosto che capire se quel brano è più o meno fruibile. Attraverso le mie canzoni vorrei ogni volta lanciare un messaggio.

Sanremo e poi?

Si continua con quello che è sempre stato. Il mio secondo disco. Mi piace molto che la musica sia suonata. Vivo questa forma d’arte in quest’ottica. Concordo con i social ma sono della scuola che la musica sia fatta live.

