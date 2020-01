Elia Vitarelli, in arte Tōru, è il giovane toscano classe 1993 che, dopo l’esperienza con I fiori di Hiroshima, intraprende il cammino solista per sondare la propria ispirazione, musicale e lirica. Il risultato, nel singolo d’esordio “Soli” e in quello successivo “Stanza”, è un universo che gravita attorno ad arrangiamenti elettronici, contemporanei che, tuttavia, non perdono mai di vista la forma canzone. Un universo che ci ha raccontato tra letteratura, ispirazioni, riflessione e un sorriso nostalgico d’altri tempi.

Per il tuo progetto hai scelto un nome d’arte, Tōru. Da lettrice di Murakami Haruki ho subito pensato al libro “Norwegian Wood”. Da che cosa deriva questa scelta?

Il collegamento è proprio con “Norwegian Wood” di Murakami Haruki. Innanzitutto il titolo rimanda a una canzone dei Beatles. Ho scelto, poi, il nome Tōru, come quello del protagonista, per il legame con le atmosfere malinconiche ed evocative descritte da quelle pagine. Sono sempre stato colpito dalla dualità che emerge tra la bellezza e la parte più cruda della vita. Quando l’ho letto stavo vivendo un po’ una fase simile.

La tua carriera è iniziata ne I fiori di Hiroshima. Che cosa è scattato a un certo punto per virare verso una direzione solista?

Durante il percorso con I fiori di Hiroshima, soprattutto nella fase finale, stavo già scrivendo qualcosa di mio. La scelta era nell’aria da un anno più o meno. Registravo sessioni a computer e le arrangiavo a modo mio. Lo sviluppo di queste canzoni correva lungo una linea completamente differente rispetto a quello che avevo fatto sino a quel momento. La libertà di azione e l’autonomia sono state delle conseguenze. È stato un processo necessario per arrivare al mio presente musicale.

Il 27 settembre è stato pubblicato il primo singolo, “Soli”. Qual è stata l’origine di questa canzone?

“Soli” è uno degli esempi più lampanti del lavoro sul suono eseguito in senso ampio. È nata durante una semplice sessione chitarra e voce prendendo ispirazione dagli accordi di “Amarsi un po’” di Battisti. Il giorno seguente abbiamo messo mano a un testo primordiale e da lì ho passato circa dodici ore a lavorarci sopra, davanti al computer, buttando giù le varie parti tra tastiere, basso, batteria… Mi sono totalmente immerso in questa dimensione di scrittura. Mi è servito molto anche in funzione di altri aspetti che ho poi approfondito nel disco. Per quanto riguarda il testo, invece, l’ho composto in maniera definitiva qualche giorno dopo trovandomi fuori da un locale e visualizzando il momento in cui ci si sente soli, pur essendo circondati da tantissime persone. La chiave di volta è stato il focus sulla mancanza di comunicazione con il mondo esterno.

Si nota, infatti, un grande raffinatezza sia di suono che di liriche. Nella tua musica, come concili le due sfere?

Come approccio, intendo essere molto introspettivo sia dal punto di vista sonoro che da quello comunicativo. Di solito trovo difficoltà nell’allinearmi al sistema contemporaneo che viaggia molto più per messaggi veloci, per slogan. Preferisco approfondire alcuni argomenti nonostante siano scomodi, malinconici o addirittura dolorosi. Sul fronte sonoro vorrei raggiungere un risultato che non sia immediato. “Soli” è stata persino scremata un po’… avevo aggiunto ulteriori parti elettroniche più accentuate sull’arrangiamento.

Nel video di “Soli”, girato da Valentina Cipriani, appare una moltitudine di personaggi. Questo crea un ossimoro con il concetto di solitudine…

Sì è così. Per quanto il singolo possa risultare, all’inizio, come uno sfogo individuale – tanto che nel ritornello si parla in prima persona – si sviluppa poi per una moltitudine. La domanda diventa “che cos’è che ci fa sentire soli”. La solitudine, in fondo, ci accomuna. Sul video appare una cabina telefonica: l’ispirazione viene dal film “Buffalo 66” di Vincent Gallo. Poi il lavoro di Valentina è stato perfetto per l’idea che avevo in mente.

Vieni dalla Toscana, regione di appartenenza di molti cantanti e band del panorama musicale italiano di prima linea… dagli Zen Circus a Motta, dai Negrita a Nada…. Come ti inserisci all’interno di questo terreno musicale?

Ascoltando quello che, in questo momento, mi circonda spesso mi definisco anacronistico… soprattutto per la scelta meno “da slogan” dei messaggi contenuti nella mia musica. Lontano dai minimalismi, un po’ da “outsider” ecco. Certamente ci sono molti lavori che apprezzo e che hanno dato un apporto fondamentale alla mia educazione di scrittura, ad esempio “A casa tutto bene” di Brunori o, a livello musicale, Iosonouncane e – se si parla di Toscana – i Baustelle.

Invece quali sono le tue influenze su scala internazionale?

Il punto di partenza è sempre la forma canzone, nel senso più tradizionalmente italiano. Da lì ho mescolato anche influenze tratte sia da ascolti sia “giovanili” che attuali. Dai Beatles ai Beach Boys, questi ultimi ripresi per l’uso dei fiati o i fiati combinati ai sintetizzatori. Cerco sempre di capire come adattare queste ispirazioni alla macrocategoria della forma canzone. Per “Soli” è successo questo e sarà lo stesso per i prossimi brani che usciranno.

Il tuo secondo singolo si intitola “Stanza”. È uno spazio fisico o un luogo dell’anima?

La verità è che si tratta di uno spazio fisico che di colpo si annulla, diventando un luogo molto più ampio all’interno di noi stessi e della nostra emotività.

E per quanto riguarda lo spazio palco, qual è il tuo approccio al live?

Per questo progetto ho scelto di condividere lo spazio del palco con una band, con ottimi musicisti che permettono di rendere la comunicazione sonora più completa, più fresca. Riguardo il mio approccio, invece, tendo sempre a coinvolgere l’ascoltatore e accompagnarlo in una dimensione di riflessione. Ho avuto modo di appurare che funziona e che il pubblico risulta sempre molto attento, il che non è mai scontato.

Ok, siamo arrivati all’ultima domanda. Vorrei riprendere una citazione tratta proprio da “Norwegian Wood”: “A volte ho l’impressione di essere diventato il custode di un museo. Un museo vuoto, senza visitatori, a cui faccio la guardia solo per me”. Che cosa contiene il tuo museo?

Mi è sempre piaciuta questa citazione per il rimando alla stanza vuota. La sento molto vicina a me. Nel mio museo conservo momenti felici, di soddisfazione ma anche i fallimenti che, alla fine dei conti, sono sempre delle lezioni fondamentali da cui imparare per andare avanti. Ora, più che mai, il vuoto andrà riempito dalle tappe di questo percorso. Non si tratta di arrivare ma di partire.

