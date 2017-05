Izi presenta Pizzicato: Non chiamatemi trapper

È uscito oggi “Pizzicato”, il nuovo e secondo disco di Izi. Il progetto discografico, disponibile nei negozi di dischi e in digitale, contiene 13 brani inediti tra cui “Tutto torna”, prossimo singolo radiofonico.

Il giovane rapper genovese torna a un anno di distanza dall’album “Fenice” e dall’esperienza cinematografica “Zeta” diretta da Cosimo Alemà. “Pizzicato”, a differenza del precedente album, è un disco cupo da ascolto silenzioso in cameretta. Si tratta di un vero e proprio viaggio nei pensieri di Izi che nonostante i 21 anni ne ha passate davvero tante, e oggi si dimostra come uno dei migliori storyteller della scena.

“Sono molto legato a questo nuovo album – dichiara Izi – è un lavoro che riflette le mie mille sfaccettature. Pizzicato ha molteplici valenze. Pizzicato nel senso di trafitto da tutte le dipendenze, le paure e i demoni che ci deteriorano e dai quali dobbiamo assolutamente liberarci per raggiungere l’equilibrio interiore. Pizzicato in quanto infastidito da una società vuota in cui i veri valori si stanno sempre più perdendo per far posto all’ apparenza e all’inettitudine. Pizzicato come colui che può cambiare le regole del gioco e aprire gli occhi a coloro che lo ascolteranno. Perché siamo noi gli artefici del nostro destino e dobbiamo vivere il grande dono della libertà ma consapevolmente”.

Una consapevolezza chiara e limpida, di un artista con le idee ben definite. “Non chiamatemi trapper, non lo posso sentire. Il disco non è trap, naturalmente vado fuori di testa per quelle sonorità, ma c’è anche altro. Le produzioni all’interno di Pizzicato poi sono varie, ci sono dei top producer in questo disco. Un ringraziamento speciale lo rivolgo a Marco Zangirolami, non me ne vogliano gli altri ma è un vero fuoriclasse. Il brano “Bad Trip” con Caneda è il fiore all’occhiello di questo album e in parte lo devo proprio a Marco, all’inizio era un pezzo differente“.

C’è tutto all’interno di “Pizzicato”, dai mostri interiori del Nostro, fino ai sentimenti e alle paranoie che affliggono i ragazzi. Un disco personale che lascia spazio a poche collaborazioni. Troviamo infatti, Fabri Fibra nel brano Dopo esco “sono fiero di questa collaborazione, è uscito davvero un bel pezzo. Non è un elogio alla weeda, è qualcosa di più”, Enzo Dong in Come me “abbiamo realizzato una vera e propria ignorantata“, Tedua e Vaz tè in Wild Bandana “sono parte della mia famiglia ormai, abbiamo fatto un pezzo che piacerà di sicuro a chi ci segue dal giorno uno” e infine Caneda in Bad Trip “sono molto grato a Neda, seguitelo è anche un notevole pittore“.

Esperienze di vita e messaggi positivi che invitano a riflettere. “Pizzicato” è una vera rivelazione. In molti potranno rivedersi nei testi e nei racconti di Izi. In un panorama in cui si racconta sempre meno ed è più importante l’immagine, le liriche del rapper sono una vera e propria boccata d’ossigeno.

Da venerdì 5 maggio Izi sarà impegnato nel tour di Instore, di seguito tutte le date.

Calendario Instore Tour

Genova – Venerdì 5 Maggio – ore 15:00 La Feltrinelli – Via Ceccardi 16

Milano – Sabato 6 Maggio – ore 14:30 – Mondadori Megastore – Piazza Duomo 1

Como – Sabato 6 Maggio – ore 18:00 – Frigerio Dischi – Via Garibaldi 38

Stezzano (Bg) – Domenica 7 Maggio – ore 16:00 – Media World c/o CC Le due torri – Via Guzzanica 62/64

Varese – Lunedì 8 Maggio – ore 15:00 – Varese dischi – Via Manzoni 3

Paderno Dugnano – Lunedì 8 Maggio – ore 18:00 – CC Brianza strada statale 35 dei Giovi

Vicenza – Martedì 9 Maggio – ore 15:00 – Saxophone – Viale Roma 22

Mestre – Martedì 9 Maggio – ore 18:00 – La Feltrinelli – CC Le Barche – Piazza XXVIII Ottobre

Bologna – Mercoledì 10 Maggio – ore 17:00 – Mondadori Megastore -Via M. D’ Azeglio 34A

Firenze – Giovedì 11 Maggio – ore 15:00 – Firenze – Galleria del disco – Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella

Lucca – Giovedì 11 Maggio – ore 18:00 – Sky&Stone – Piazza Napoleone 22

Roma – Venerdì 12 Maggio – ore 15:00 – Discoteca laziale – Via Mamiani 62

Latina – Venerdì 12 Maggio – ore 18:00 – La Feltrinelli – Via A. Diaz 10

Napoli– Domenica 14 Maggio – ore 15:00 – La Feltrinelli – Stazione Centrale – Piazza Garibaldi

Caserta – Domenica 14 Maggio – ore 18:00 – Juke Box – Via Cornacchia 10

Casamassima (Bari) – Lunedì 15 Maggio – ore 15:00 – Media World c/o Auchan Casamassima – Via Noicattaro 2

Brindisi – Lunedì 15 Maggio – ore 18:00 – La Feltrinelli – Corso Umberto I 113

Torino – Martedì 16 Maggio – ore 15:00 – La Feltrinelli – Stazione di Porta Nuova

