Intervista ai Musica Nuda: Siamo archeologi della musica

“Leggera“, il nuovo album dei Musica Nuda, è uscito lo scorso 27 gennaio 2017. Dopo quattordici anni di carriera, il duo formato da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti si presenta con un album interamente cantato in lingua italiana e con spazio per una sola cover. Li abbiamo incontrati durante una tappa promozionale per farci raccontare del disco e del tour 2017: ne è venuta fuori una lunghissima chiacchierata, piena di contenuti e di spunti profondi di riflessione, soprattutto sulla “archeologia della musica”, le riscoperte, il suono e paralleli tra cibo e musica che sono tutti da scoprire.

Prima volta completamente in italiano. Perché?

Petra: Come tutte le cose belle, un po’ come il nostro incontro, capitano per caso. Ce ne siamo accorti quasi alla fine della lavorazione del disco, ma non ci siamo fatti problemi, anzi: abbiamo trovato sempre più significati in questo disco proprio grazie al fatto che fosse in italiano. Dopo “Little Wonder” di due anni fa, che era praticamente tutto di cover, questo qui è invece tutto di inediti. Volevamo giocare su questo concetto di “musica nuda/musica leggera” per ridare un po’ di dignità al concetto di musica leggera, visto che troppo spesso diventa sinonimo di scarsa qualità nella musica; invece non è sempre stato così, e noi non crediamo che sia così. Anche in una canzone della durata di 3 minuti e mezzo si possono dire delle cose e le grandi note possono essere accompagnate da grandi composizioni poetiche. Che poi sia intervenuta l’idea calviniana di leggerezza grazie al ragionier Spinetti, perché è un’idea sua, è ancora un ulteriore valore aggiunto.

Una leggerezza che come dice Calvino, appunto, è “planare sulle cose dall’alto senza avere macigni sul cuore”…

Petra: Una leggerezza che non è mancanza di contenuti…

Ferruccio: Che non è superficialità.

Che significa “non avere macigni sul cuore” per voi, nell’ambito della scrittura delle canzoni?

Ferruccio: Questa cosa di Calvino mi è piaciuta più per un discorso di filosofia di vita, più che sulla scrittura delle canzoni. È ovvio che quando si scrive musica, secondo me uno si deve porre in una posizione proprio di nitidezza massima, quasi di purezza, come si si diventasse di nuovo bambini. Può significare ancora questa cosa qui.

Petra: Secondo me è questo: semplificare e semplificarsi la vita. Non fare un disco per forza astruso, pieno di cose, cerebrale, pieno di virtuosismi. In questo disco secondo me siamo stati molto sobri, abbiamo cercato di dare importanza alle piccole cose che lo compongono.

L’essenza delle cose, insomma, che è un po’ la vostra filosofia da quattordici anni a questa parte…

Ferruccio: Basta vederci sul palco e si capisce che ci manca tutto il resto della band (sorride).

A differenza dei dischi del passato qua c’è una cover sola, una riscoperta molto importante del passato. Vi siete posti sempre in un certo modo nei confronti della tradizione della musica leggera italiana, come diceva Petra poco fa. Come mai Bruno Lauzi?

Ferruccio: Bruno Lauzi lo abbiamo sempre amato, abbiamo fatto anche “Arrivano i cinesi” che è un suo pezzo simpaticissimo. Lui fa parte di tutta quella categoria di cantautori di fine anni Sessanta/Settanta che ci hanno regalato dei capolavori assoluti, come Luigi Tenco, lo stesso Gino Paoli, Lauzi, Gaber, Jannacci…

Dalla Scuola di Genova in avanti, insomma.

Petra: Sì, infatti. Lauzi ha saputo scrivere prendendo e prendendosi in giro. Oltre a capolavori come questa “Ti ruberò” che non è molto conosciuta, perché a noi piace anche fare gli archeologi della musica, ha saputo scrivere canzoni veramente scherzose dove giocare e suonare sono lo stesso verbo, come in molte lingue. Secondo noi questa canzone, che amiamo molto e che suoniamo dal vivo già da diverso tempo, in questo disco ci stava perfettamente.

Dopo tanti anni che suonate insieme, che giocate insieme come si sente nelle registrazioni dal vivo in studio, c’è ancora qualcosa che volete riscoprire, qualcosa che pensate che vi manchi?

Petra: Per fortuna sì! (sorride)

Ferruccio: Hai voglia… Per fortuna il mondo della musica è veramente infinito. È come quattordici anni fa quando ci siamo conosciuti: io presentavo dei brani a Petra e lei presentava dei brani a me. Questo gioco continua ancora oggi, parlando sia della musica italiana o della musica brasiliana di cui sono un grande affezionato. Lei è più specializzata sulla musica sacra, madrigali, cose del genere. La cosa bella è che se dovessimo vivere fino a 120 anni, cosa molto improbabile, potremmo morire e non avere eseguito tutta la musica bella che c’è da suonare.

Avete mai pensato di interpretare qualcosa di brasiliano?

Petra: Qualcosina abbiamo fatto… Io sono stata ospite dei dischi che ha fatto Ferruccio con gli InventaRio, una gruppo che con un disco fatto in Italia e in italiano ha rischiato di vincere un Grammy Award per la migliore musica popolare brasiliana, era un disco di canzoni di Ivan Lins. Il Brasile è un mondo un po’ lontano da me. Sarebbe come chiedermi di fare un disco in napoletano: è comunque un mondo che amo. In questo disco c’è una canzone scritta da Ferruccio che è nata in napoletano e che poi abbiamo italianizzato per renderla più credibile in bocca a me. Però ecco, non lo escludo…

Tour, parliamo un po’ del tour.

Ferruccio: Il tour è partito a marzo, poi saremo il 18 aprile al Parco Auditorium della Musica di Roma. Andremo anche negli Stati Uniti e per la prima volta a Denver e a Detroit. In America abbiamo già suonato sia a New York sia a Charleston, un paio di anni fa, in un festival molto carino. Siamo molto curiosi di scoprire queste nuove città.

Petra: Abbiamo quattro date: Detroit, Denver, Toledo in Ohio… Scopriremo quest’altra faccia dell’America.

Ferruccio: Ovviamente quattro date in cinque giorni, poi torniamo in Italia.

Come pensate che vi accoglieranno all’estero, nonostante siate abituati a suonare fuori dall’Italia e dall’Europa?

Petra: Il bello è accorgersi che, nonostante tutte le differenze che ci sono tra i paesi, in realtà la gente ride per le stesse cose e si emoziona per le stesse cose. Questo è un fatto che ci ha colpito molto, soprattutto qualche anno fa, e che adesso ci dà la sicurezza di poterci presentare con un lavoro tutto in italiano senza nessun problema.

Invece il pubblico italiano come vi accoglie di solito? Cosa avete notato nelle differenze?

Ferruccio: Dopo quattordici anni abbiamo uno zoccolo duro di pubblico quindi spesso, a metà concerto, chiediamo chi abbia assistito già ad un nostro live e la maggioranza alza le mani. Nello stesso tempo ci intriga molto allargare ancora il nostro pubblico. È un po’ come succedeva quattordici anni fa quando suonavamo nei piccoli club, per cui funzionava tantissimo il passaparola. Spesso nei camerini fuori del teatro ci sono persone che ci dicono “guarda ho portato per la prima volta questo amico, mio zio o mia nonna” e questa cosa ci inorgoglisce.

Petra: Poi funziona questo meccanismo, come quando scopri un ristorante buono che non conosce nessuno… Questa voglia di far scoprire agli altri, una sorta di condivisione reale, vera. Per esempio: mettere mi piace su Facebook è una cosa, ma poi uscire di casa, andare a comprare un biglietto e andare ad un concerto è quello che ti dà la realtà del lavoro. Avere centomila like e poi non fare un concerto è diverso: magari noi abbiamo 35 like ma sono persone che vengono a sentirci dal vivo. Questo passaparola permette di ampliare il pubblico, che poi torna.

Ferruccio: Oggi parlavo con un’amica che vive a Torino e mi diceva “la cosa bella vostra è che se vengo a vedervi per otto volte vedo otto concerti diversi”, questo perché io e Petra cambiamo sempre scaletta per non annoiarci e non rischiare la routine.

Mi hai anticipato la domanda, quindi restiamo sul filone della scaletta e di quello che potremo ascoltare dal vivo, oltre ai pezzi del disco nuovo.

Petra: Abbiamo dei pezzi che, come sono solita dire ultimamente, sono i nostri cammelli di battaglia e non possiamo non farli. C’è spazio per qualcosa dei dischi precedenti ma anche per cose che non stanno in nessun disco.

E questi “cammelli di battaglia” quali sono?

Petra: “Il cammello e il dromedario”, per esempio. “Come Together” dei Beatles, “Roxanne”, “Guarda che luna”…

Ferruccio: Non puoi non farli. Tanto ce li chiedono…!

Non farete come De Gregori cui chiedevano “La donna cannone” e non la suonava…

Petra: Aveva ragione! (ride)

Ferruccio: No, secondo me no…

Petra: No, non aveva ragione lui. Però dal punto di vista dell’artista diventa difficile. Noi non le suoniamo tutte in un unico concerto, in uno magari suoniamo “Guarda che luna”, nell’altro “Come Together” e così via. Non puoi non accontentare il pubblico, è ovvio che devi pensare a salvaguardare la tua artisticità ma non puoi non pensare a chi è venuto ad ascoltarti.

In questo disco ci sono moltissime collaborazioni, addirittura c’è la riscoperta di un inedito di Lelio Luttazzi o amici come Frankie Hi NRG.

Ferruccio: sembra un mondo lontanissimo da noi, no? Però il linguaggio è universale. Già nel 2011 Max Casacci dei Subsonica ci aveva scritto un pezzo molto bello, “Rimando”. In questo caso, come in tutte le collaborazioni sia autorali che di musicisti ospiti, ci sono sempre dei legami veri e affettivi. Frankie aveva vissuto a Caserta dai 10 ai 20 anni, io sono casertano, ci conosciamo da trent’anni e da tempo dicevamo di scrivere un pezzo assieme. Un annetto fa è venuto a Siena, ci siamo chiusi tre giorni in studio e abbiamo scritto due/tre canzoni tra cui “Lunedì”. Un giorno l’ho fatta sentire a Petra sul palco e come spesso accade nella nostra vita musicale, poi la abbiamo incisa noi.

Petra: Sempre sugli ospiti poi c’è sempre la grande famiglia Avion Travel, quindi Peppe Servillo, Fausto Mesolella (recentemente scomparso, ndr), per restare sui napoletani c’è Alessio Bonomo, poi c’è un po’ di Sicilia con Kaballà e Tony Canto…

Ferruccio: Un po’ di Firenze e Parigi… Comunque sono tutte persone con cui andiamo a cena la sera, sono proprio rapporti amicali. Ci dispiace che in questo disco non sia entrato un brano di Pacifico…

Petra: … o di Joe Barbieri, tutti artisti che stimiamo molto.

Magari li suonerete dal vivo, no?

Ferruccio: Quelli vecchi sicuramente… quelli nuovi ce li teniamo per il prossimo disco.

Per quanto riguarda le ispirazioni personali, c’è qualcosa di particolare relativo anche a come avete reso i suoni in produzione?

Petra: il nostro suono è talmente preciso che siamo sempre molto riconoscibili. Questa è la grande libertà di Musica Nuda, perché essere un duo non è una gabbia anzi, ti permette di interpretare qualsiasi cosa, da Monteverdi ai Beatles a Battisti, ed essere sempre noi. In questo disco in particolare ci sembrava di non avere nulla da dimostrare: abbiamo fatto l’interesse delle canzoni con qualche piccola aggiunta, non ci siamo preoccupati di tradire il concetto del duo. È un disco leggero che è scivolato via, anche nella gestazione, perché ci siamo presi tutto il tempo che serve e non ci ha mai messo ansia.

Quanto tempo ci avete messo a registrarlo?

Ferruccio: noi facciamo tanti concerti e il tempo non si può quantificare…

Petra: forse in totale sei o sette giorni, però spalmati magari in un anno e mezzo. Magari quattro canzoni sono registrate in un unico giorno.

Una sorta di laboratorio, insomma…

Ferruccio: Tornando al discorso del suono, noi cerchiamo sempre di fotografare l’emozione giusta. Mi spiego in altri termini: magari tornavamo da un concerto in Puglia e ci siamo fermati a Caserta nello studio di Fausto Mesolella, abbiamo registrato il suo brano che ci piaceva a livello emozionale… non ci fregava poi che altri brani li abbiamo registrati a Pisa, altri due a Milano che hanno un altro “suono”. Vale più l’emozione che il suono leggermente diverso. Tanto al giorno d’oggi con mp3 e cuffiette varie, il suono è tutto sui medi.

Petra: Ci teniamo a fare un lavoro di qualità, per quanto semplice: che suoni bene, con canzoni secondo noi valide per una grande gamma di emozioni. C’è spazio per tutte le emozioni: ridere, scherzare,essere riflessivi…

È comunque un disco che può arrivare a tutti: anche una persona che non è una grande esperta di musica, si può appassionare…

Petra: Noi ci riteniamo popolari ma non nel senso dispregiativo del termine. Siamo popolari nel senso che si può piacere a tutti: c’è chi ha le competenze tecniche per capire quello che c’è dietro, ma c’è anche chi si può accontentare del messaggio del testo o dell’emozione che gli arriva. Infatti ai nostri concerti ci sono persone di tutti i tipi: abbiamo una nonna che ci porta i centrini, i bambini che ci fanno il ritratto… Ogni tanto Ferruccio chiede “ma quelle che ci lanciano i reggiseni dove stanno?”

Ferruccio: C’è qualche nonna che tira dentiere però… (ride) Senza superbia, credo comunque che se Radio 1 o Isoradio a mezzogiorno mettesse questo disco, poche persone cambierebbero canale. Il problema non è delle persone, è dei programmatori che non hanno il coraggio di trasmettere una musica un po’ “diversa”. Per me anche se mettono la suite di Bach che dura tre minuti, è talmente bella che tu te la senti. Anzi, penserebbero che è così strana.

Petra: le radio per esempio sono state importantissime per noi. La prima radio a mandarci in onda, e il disco ancora non esisteva, è stata Caterpillar su Radio 2 a cui avevo dato una demo masterizzata. La gente chiamava per avere ‘sto disco che non esisteva. In Francia, su Radio France, c’è questa radio che si chiama “Fip” dove mettono tutte cose di qualunque genere, di altissima qualità e siamo entrati con questo programma in casa di un milione di francesi e siamo finiti in classifica. È giusto che ognuno abbia i propri gusti ma il gusto si deve anche educare: se tu conosci soltanto la pasta al pomodoro, dici “mi piace la pasta al pomodoro”, poi magari mangi il cous cous e scopri che ti piace di più il cous cous.

Un parallelo che non fa una piega… E a proposito di radio?

Petra: Il bello delle radio è quando possono essere libere, libere davvero di proporre qualcosa di diverso. Come accade per i festival o i teatri, quando ti crei un pubblico che ti segue e sa che si può fidare, sa che in programmazione tu metti cose belle e quindi viene lo stesso. Idem per una radio: la segue perché gli fa compagnia, però perché si fida e prende quello che arriva. io penso che ci sia spazio per tutti: entertainment, arte, musica leggera.

