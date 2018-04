Noyz Narcos presenta Enemy: “Con Night Skinny si è creato un buon rapporto, abbiamo tirato fuori il meglio”

È uscito oggi, venerdì 13 aprile 2018, “Enemy” il nuovo e forse ultimo album di Noyz Narcos. Il rapper romano a tre anni di distanza da “Localz Only” torna con un progetto discografico che rappresenta un viaggio temporale nella sua vita a 360 gradi. Enemy ha al suo interno quindici brani e si avvale delle produzioni di alcuni dei migliori produttori della scena odierna: da Night Skinny a Sine, passando per Parix, David Ice, Boss Doms e Luca Spanish. Sono molte le collaborazioni presenti. Troviamo infatti Salmo nel brano “Mic Check”, Coez in “Sputapalline”, Luchè e Capo Plaza in “Casa Mia”, Achille Lauro in “R.I.P.”, Rkomi in “Matanza” e Carl Brave e Franco126 in “Borotalco”.

Ed è proprio sulle collaborazioni che Noyz ha voluto spendere belle parole, in particolare per Carl Brave e Franco126. “Carlo e Franco li stimo molto e non solo perché sono di Roma. Hanno fatto un gran bel disco. Li ho conosciuti e li ho sentiti live. Hanno fatto un album che racconta molto bene Roma, cosa che molta gente non è riuscita a fare. Solo stima e rispetto per loro. Non ci sono colleghi storici in questo disco perché non volevo ripetermi. E poi mi piaceva l’idea di metter in mezzo delle nuove leve che adesso funzionano bene. Come Capo Plaza che in Casa mia fa il ritornello. Sapete, non amo i ritornelli e per questo motivo quando posso li commissiono ad altri; il lato melodico non è mai stato roba mia. Preferisco affidarli a chi li cavalca bene. Tutti i partecipanti, comunque, si sono mossi nella mia direzione, nel mio mondo, e per questo sono contento“.



“Enemy” è stato anticipato dal singolo “Sinnò me moro“, un brano molto importante per Noyz Narcos. “È un omaggio a Gabriella Ferri. – ha dichiarato il rapper – All’inizio della mia carriera producevo basi e quel pezzo in particolare lo avevo campionato circa 10 anni fa senza averci mai fatto una canzone. La Ferri è una cantante che ho ascoltato parecchio, la sua è un tipo di musica che non si riassume a canzone d’amore. È molto simile al linguaggio rap di strada. Sinnò me moro non è la classica canzoncina che funziona in radio, ma è andata comunque bene, forse perché la gente è satura di tutte queste robe colorate che ci sono oggi“.

A chi gli chiede se questo sia realmente il suo ultimo album Noyz risponde in questo modo: “il primo disco l’ho fatto nel 2005, ho un repertorio abbastanza grosso per suonare altri anni tranquillamente. Potrei tornare a tatuare (l’ha fatto per 10 anni ndr.) oppure potrei aprirmi un locale fuori dall’Italia.

È cambiato molto da quando ho iniziato a fare musica io, prima il rap era un genere di nicchia e non era stato capito. Adesso gli artisti del momento sono stati fortunati perché il lavoro sporco lo abbiamo fatto noi e il rap viene fatto con canoni diversi dei nostri. Sinceramente non mi ci rispecchio molto, perché il mio genere è davvero diverso e quindi è difficile oggi come oggi parlare lo stesso linguaggio dei più giovani. Ormai è pop. Vedremo comunque, magari qualche singolo. Un disco richiede davvero troppa fatica”.

Infine, Noyz ha chiuso spendendo parole d’amore per il produttore Night Skinny, capace di “sopportare” il rapper per più di sei mesi. “Skinny mi ha dato davvero una grande mano. Ha un gran bello studio a Milano. Abbiamo passato sei mesi insieme e per fortuna si è creato un buonissimo rapporto. In questi casi si mangia sempre insieme, si respira sempre la stessa aria. E quindi o ti spari a vicenda o tiri fuori una roba figa. È successa la seconda“.

Noyz Narcos – Enemy – La copertina dell’album

Di seguito, ascolta in streaming “Enemy” il nuovo album di Noyz Narcos.

Noyz Narcos, le date dell’instore tour.

13 Aprile Monza presso la Feltrinelli e Milano presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo

14 Aprile a Latina presso la Feltrinelli e a Roma presso la Discoteca Laziale

15 Aprile a Varese presso Varese Dischi e a Torino alla Feltrinelli

16 Aprile a Firenze presso la Feltrinelli

17 Aprile a Napoli e Salerno

18 Aprile a Bari e Lecce

19 Aprile a Cagliari

20 Aprile a Stezzano (BG) e Brescia

21 Aprile a Padova

22 aprile a Mestre e Villese (GO)

23 Aprile a Bologna

26 Aprile a Palermo

27 Aprile a Catania

28 aprile a Genova

