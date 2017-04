Intervista a Paola Turci: la bellezza è la capacità di sorridere dopo un dolore

Paola Turci è bellissima. Un assunto che ha mostrato la veridicità della tesi già dalla prima serata dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. In smoking, senza reggiseno. Ci vogliono gli attributi per mostrarsi in tale modo su di un palco così importante, soprattutto quando di anni non ne hai più venti. La bellezza di Paola è questa, il coraggio di portare con la faccia, la sua faccia, un messaggio come quello che si cela in “Fatti bella per te”. Una canzone che è diventata dal primo ascolto un inno per tutte quelle donne insicure per natura. “Il secondo cuore”, uscito il 31 marzo per Warner Music, prodotto da Luca Chiaravalli, è il diramarsi di quella forza, consapevolezza, bellezza che Paola ha saputo raggiungere nella sua vita tortuosa.

Come nasce “Il secondo cuore” e come hai incontrato il produttore Luca Chiaravalli?

Quello con Luca Chiaravalli è stato uno degli incontri più felici che potessi fare. Dal punto di vista umano, è una persona vera, con la quale ho condiviso una storia di vita, ne ha passate tante anche lui e ha una gioia di vivere rara. Quando incontro questo tipo di persone mi ci specchio, mi ci butto dentro, perché mi piace assomigliare a loro. La dirompente energia di Luca mi ha conquistata, ci siamo incontrati e venuti incontro, lui ha una forte personalità, abbiamo a lungo parlato del disco che avrei voluto fare, delle mie passioni, dei miei riferimenti, e ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda. Volevo che il disco fosse potente, pieno di quella vitalità che sento forte dentro di me, soprattutto in questo momento. L’abbiamo realizzato in questo modo. Conoscevo Luca soltanto di nome, come musicista, produttore e autore di successo. In realtà ho fatto questo disco con lui perché volevo che fossero le canzoni a parlare, ad essere vincenti nell’accezione più pura del termine. Ci siamo adorati fin dal primo istante.

Il tuo nuovo album ha una vocalità e un groove molto differente dall’ultima “antalogia”, “Io Sono” del 2015, dove avevi collaborato con Dragogna de I Ministri. Cosa ti ha portato a questo cambiamento?

Il tratto di strada è breve in fondo, ma in questo percorso sono successe tantissime cose. Quando è uscito “Io sono” avevo già scritto l’autobiografia “Mi amerò lo stesso”, che mi ha aperto una prospettiva nuova. Il libro si è tradotto in monologo teatrale. Dragogna l’ho scelto per fare quel tipo di lavoro perché, appunto, era antologico. L’intento era attualizzare qui brani del passato, per sentirli oggi con un orecchio nuovo, rinnovato. È stato bellissimo, anche “Io sono” è autobiografico, lì la voce era al centro.

La vocalità si esprime al meglio in questo nuovo disco, grazie all’intuizione di Luca e al fatto che il nostro incontro sia nato dal suo stupore, dalla voglia di lavorare con me dopo aver ascoltato “Ma dimme te”, il brano che chiude l’album “Il secondo cuore”. Quando ha sentito quel pezzo si è soffermato sulla mia vocalità che ha considerato molto forte, bella, particolare, e da lì ha alzato le tonalità delle canzoni, io le avrei fatte più moderate e basse inizialmente, pur volendo esprimere questa energia. È stato il mio maestro in questo, mi ha guidata verso una nuova vetta anche vocale. “Fatti bella per te” ad esempio era di una diversa tonalità e lui ha voluto provare a farmela cantare più alta.

Il disco prende il titolo dal brano “Nel mio secondo cuore”, scritto da Enzo Avitabile. Com’è nata questa collaborazione?

Con Enzo è stato un altro incontro casuale, anche se poi penso che ci sia una regia lassù che fa tutto. Lo conoscevo da molto tempo, avevamo fatto parecchi anni fa promozione insieme, poi ci siamo persi di vista e non l’ho più seguito, non sono più andata a cercare i suoi dischi, lo vedevo ogni tanto suonare al Concerto del Primo Maggio. Quando ho visto il film “Indivisibili”, di cui Enzo ha firmato la colonna sonora vincendo anche due David di Donatello, mi è capitato di sentire una sua canzone che mi ha colpito, allora ho comprato l’album Lotto Infinito e quando l’ho ascoltato ho scoperto un vero capolavoro. Spontaneamente gli ho scritto un messaggio su Twitter. Quando ha letto il messaggio mi ha cercata e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Gli ho chiesto se gli andasse di scrivere per me un testo che poi io avrei musicato, e dopo due giorni mi ha mandato “Nel mio secondo cuore”.

In quel momento ho trovato la definizione perfetta per chiamare il posto dove io voglio stare, che io trovo ideale, cioè la musica, la creatività, l’ispirazione, un posto immaginato come potrebbe essere una casa. Ma il secondo cuore mi fa ancora più effetto, ha profondità giuste ed eloquenti e quindi ho chiamato così il disco.

In questo disco appaiono due forze motrici molto forti: la necessità di difendere se stessi (“Ci siamo fatti tanti sogni”) e la determinazione nell’affermarsi (“Fatti bella per te”).

Vorrei che arrivassero entrambi gli aspetti. Il disco comprende anche una morbidezza che è consapevolezza e serenità: ho cantato “Nel mio secondo cuore” con un filo di voce, non sottovoce ma con la mia spontaneità, senza forzature. “Ci siamo fatti tanti sogni” invece è un pezzo struggente, malinconico, e ricordo che quando l’ho cantato la prima volta ho pianto. Mi ha dato molta emozione anche se poi racconta l’illusione di una storia d’amore che non va come vorresti. Per ogni brano penso anche a una postura diversa, quella più determinata e quella più raccolta. Io sono entrambe le cose.

Oggi sperimento senza la chitarra che mi è sempre stata compagna e coperta di Linus. Salire sul palco senza è come mostrarmi in tutta me stessa, dalla voce al corpo. Per anni ho suonato sul palco, mentre agli esordi cantavo e basta e ricordo che mi muovevo in continuazione, non riuscivo a stare ferma. Oggi invece sento questa forza dentro che mi travolge e mi spinge verso il pubblico. Questo mi piace tantissimo e non vedo l’ora di salire sul palco e cantare.

Cosa rappresenta per te questo nuovo progetto?

Il disco ha rinnovato la consapevolezza che ho raggiunto. Prima dell’incidente del 1993 ho seguito un corso di teatro e mi era scoppiata questa passione e volevo diventare un’attrice. Ho fatto uno spettacolo teatrale e ho cominciato a fare provini cinematografici, quindici giorni prima dell’incidente ero a Cinecittà, per un film di Ettore Scola, ero lanciatissima. L’incidente ha interrotto questo sogno che è rimasto appeso per ventiquattro anni. Quando ho scritto il libro “Mi amerò lo stesso” ho parlato di quel periodo, di quella mia passione e un regista teatrale l’ha letto e mi ha chiesto di mettere in scena la mia storia. Io ho accettato e ho pensato quanto fosse incredibile tutto ciò, con quel libro non volevo mandare messaggi a qualcuno.

Il mio scopo era quello di liberarmi dalle mie paure, dal mio nascondermi continuamente. Da quella prima presa di coscienza sono arrivate tutte le altre fino a questo album e alla copertina del disco, il fatto che disegni inconsapevolmente un cuore, che siano due profili e lì c’è scritto secondo non era programmata. Avevo questa idea di mettere il mio profilo di fronte all’altro in modo simbolico, però sono state tutte combinazioni felici, che mi danno modo di pensare che ci sia una regia dall’alto e la consapevolezza di non essere sola. La musica mi fa star bene, mi rappacifica con me stessa. Il mio rapporto con la fede è un rapporto di amicizia, sereno, che gestisco bene.

Cos’è per te la bellezza?

È difficile definire la bellezza, per me risiede nella forza di reazione, io trovo bellissima Anna Magnani e Lucia Annibali, perché ha dato dimostrazione di essere più bella e più forte di quelle cicatrici, per me bellezza è la capacità di sorridere sinceramente dopo un dolore, di trovare la forza per rialzarsi. Dopo l’incidente, sembra banale, ma la cosa più difficile da fare è stata togliermi i capelli dal viso. Dopo aver compiuto quel gesto, ho promesso a me stessa che non avrei più detto che sono brutta, come facevo prima. La bellezza la senti dentro e ho iniziato ad amare quello che sono oltre lo specchio.

