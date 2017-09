Rkomi presenta Io in Terra: “In questo album c’è ogni mia personalità”

È uscito venerdì 8 settembre 2017 “Io in Terra“, il nuovo album di Rkomi. Anticipato dal singolo “Apnea”, il progetto discografico, disponibile nei negozi di dischi e in digitale, contiene 13 brani inediti.

Il rapper di Calvairate tra gli esponenti della nuova scena è senza dubbio il più versatile. Rkomi riesce a far impazzire e mettere d’accordo sia chi segue il filone trap sia i puristi del rap. Nei suoi pezzi a volte è diretto mentre altre volte è più astratto. Quello che emerge dalle liriche di “Io in Terra” è uno stile se vogliamo unico e che si avvicina molto a quello proposto dai nuovi “cantautori” della scena indie.

“Io in Terra” è un album personale e sono solamente due i featuring presenti, nessun rapper della nuova scena. “Non volevo ripetermi. Lo scorso anno ho bene o male collaborato con tutti i miei soci. – ha dichiarato Rkomi – Inoltre, non c’è nemmeno stato l’episodio giusto. Allo stesso tempo per me avere Marracash e Noyz Narcos è già una cosa incredibile. Io in Terra è il mio disco, il disco di Rkomi, e non volevo riempirlo di troppe collaborazioni. È stata una scelta. Ovviamente nel futuro avrò modo di collaborare nuovamente con tutti loro”.

Da quest’anno, inoltre, Rkomi è entrato a far parte del roster di Universal. “In major mi sono trovato bene. Vedo solamente lati positivi. Qui si vive per la musica. In questo nuovo album mi ci riconosco al massimo, c’è ogni mia personalità. Non ho avuto pressioni da nessuno“.

Il rapper, nel corso della conferenza, si è detto di essere legatissimo a tutti i nuovi brani e che non vede l’ora di proporli in veste live. “Ci sto già lavorando e a breve inizierò le prove. Mi sento molto da live. Certo i miei errori li ho fatti, la gente non ha idea di quello che mi passa per la testa. Fare un live stupendo e uno di merda è una mia caratteristica ma sto lavorando anche per migliorare questo aspetto. Sono molto gasato e motivato“.

Rkomi, nel frattempo, è in giro per l’Italia nella serie di instore di presentazione dell’album, di seguito le date.

11 settembre, Padova ore 15 Mondadori

11 settembre, Verona ore 18 Feltrinelli

12 settembre, Firenze ore 15 Galleria del disco

12 settembre, Roma ore 18 Discoteca laziale

13 settembre, Napoli ore 15 Feltrinelli stazione

13 settembre, Salerno ore 18 Mondadori

14 settembre, Bari ore 14 Feltrinelli

14 settembre, Lecce ore 18 Feltrinelli

15 settembre, Genova ore 17 Feltrinelli

16 settembre, Bologna ore 18 Feltrinelli

17 settembre, Latina ore 17 Feltrinelli

18 settembre, Palermo ore 17 Feltrinelli

19 settembre, Catania ore 17 Feltrinelli

21 settembre, Saronno ore 15 Mondadori

21 settembre, Brescia ore 18 Mondadori

