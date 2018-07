Rkomi presenta Ossigeno: “Una raccolta di pensieri e musica”

Esce oggi, 13 luglio 2018, “Ossigeno” il nuovo progetto artistico di Rkomi. Il rapper di Calvairate ha infatti pubblicato un libro e un Ep di sei tracce. “Ossigeno” nasce dall’esigenza e dalla volontà dell’artista di fermarsi e voltarsi indietro per poter guardare avanti. Un viaggio a 360° nell’evoluzione di uno dei volti principali della nuova scena rap italiana.

Rkomi durante la conferenza stampa ha precisato che “Ossigeno” è “una raccolta di pensieri e fotografie ma non è un romanzo o una biografia vera e propria, è tante cose e sono curioso di vedere come lo prenderà il pubblico. Si tratta di un passaggio tra il primo disco e il nuovo che uscirà nel 2019”. Stesso discorso vale anche per l’Ep. Rkomi ha fatto affidamento a noti produttori della scena rap come Shablo, Marz, Night Skinny, realizzando brani dal suono incalzante e a tratti sperimentale. E a chi gli chiede, ancora, se sia un trapper risponde: “io mi reputo rapper a tutti gli effetti. La trap nemmeno l’ascolto tanto. Dopo un pezzo ho bisogno di ascoltare 20 brani totalmente differenti”.

Da venerdì 13 luglio Rkomi sarà impegnato nell’Ossigeno instore tour che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo progetto e per l’atteso incontro con i fan. Continua inoltre il suo tour estivo. Di seguito tutte le date.

Rkomi Instore Tour

13.07 Milano, Mondadori 15:00

13.07 Varese, Varese Dischi 18:00

15.07 Torino, Mondadori 14:30

15.07 Genova, Mondadori 18:00

16.07 Bologna, Feltrinelli 14:30

16.07 Firenze, Galleria del disco 18:00

17.07 Frosinone, Mondadori 14:30

17.07 Roma, Discoteca laziale 18:00

18.07 Bari, Feltrinelli 15:00

18.07 Lecce, Feltrinelli 18:30

19.07 Napoli, Feltrinelli 15:00

19.07 Salerno, Mondadori 18:00

Rkomi Summer Tour

14.07 Milano, Ippodromo Snai San siro – Holi Dance festival

20.07 Torre annunziata (NA) – Oplonti

30.07 Rapallo (GE) – Villa Tigullio

18.08 Termoli (CB) – Teatro verde

23.07 Forte di Vinadio (CN) – Balla Coi Cinghiali

25.07 Quartu Sant’Elena (CA) – Tattoo convention

01.09 Treviso – Home festival

12.09 Porto Cervo (SS) – spiaggia Li Capriccioli

